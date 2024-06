A Celle torna la normalità dopo una giornata senza corrente

Celle Ligure. La corrente è tornata. Una lunga giornata e una lunga notte. Cronaca di un martedì molto difficile, di un guasto che non si ricorda. Costa, Ferrari, Lavadore, centro paese, Cassisi, zona di via Primo Maggio, Piani, Sanda. Senza luce, per lunghe ore.

Si è lavorato fino a tarda notte per portare nuovamente l’energia in tutta Celle. Ieri pesanti disagi per i cittadini a causa dell’incendio di una cabina dell’Enel in via Costa, prima e di problemi a un cavo interrato di media tensione a Sanda, dopo.

Ora la situazione è tornata alla normalità. Ieri sera un importante lavoro di scavo, iniziato dopo le 22, con l’arrivo di un macchinario che ha “tagliato” l’asfalto nella strada dopo il Camposanto, per interrare il cavo bypass per ragioni di sicurezza per la viabilità lungo il tratto.

Un’operazione che ha richiesto un altro intervallo di quasi un’ora e mezzo, in cui si è rimasti senza energia. L’ultima interruzione in via Santi Giacomo e Filippo, intorno alle 2.

“Ora la corrente c’è per tutti, – spiega il sindaco Marco Beltrame dopo una notte di monitoraggio. – Ieri i tecnici sono intervenuti subito e hanno lavorato fino a tarda notte per ripristinare il danno il prima possibile. Importante e prezioso il supporto della Protezione Civile”.

Il primo cittadino ha seguito passo dopo passo, con la sua squadra, l’evolversi della situazione in contatto con i cittadini che erano maggiormente interessati dal problema. Specialmente nelle situazioni in cui la corrente serve per garantire l’uso di macchinari salvavita. Sul posto anche tecnici della Provincia.

Oltre alla mancanza di energia si sono registrati pesanti problemi anche per la rete internet.