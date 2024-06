A Carcare Tari quasi invariata, il sindaco: “Previsti contenuti adeguamenti sulla tariffa annuale”

Carcare. Lieve rincaro della Tari ma, come sottolinea il sindaco Rodolfo Mirri, “si tratta solo di piccoli adeguamenti che, ad esempio su una famiglia media di quattro persone, con un alloggio di circa ceno metri quadri, andranno ad incidere di appena 7 euro sul totale annuale“.

Aumenti che, seppur contenuti, l’amministrazione comunale avrebbe voluto evitare ma così non è stato. “Purtroppo avremmo preferito abbassare la tariffa, ma ci siamo trovati a dover pagare i 93 mila di adeguamento ISTAT alla ditta precedente, visto che chi ha governato prima di noi non li ha accantonati”.

Secca la risposta del capogruppo di minoranza, Alessandro Ferraro: “innanzitutto se non sono mai stati chiesti questi soldi non vedo perché avremmo dovuto pagarli. In secondo luogo, benché il sindaco cerchi sempre delle scusanti, il risultato sembra chiaro ed evidente: aumenta la tariffa e diminuiscono i servizi, in primis il ritiro degli sfalci che risulta essere, ormai, un privilegio”.

Durante il Consiglio Comunale di giovedì scorso uno degli argomenti è stato proprio quest’ultimo. Il gruppo “Insieme per Carcare” ha infatti presentato un’interrogazione per sottolineare le lacune presenti nel servizio ora gestito da Sat, che, per i consiglieri di opposizione, “sta a poco a poco tagliando i servizi a cui erano abituati i cittadini a fronte di un costo maggiore”.

Sono intanto state fissate le scadenze per il pagamento: il primo acconto avrà scadenza al 15 luglio 2024, il secondo al 28 settembre e il saldo finale il 2 dicembre.