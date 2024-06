A Carcare si attiva uno dei due Centri per le famiglie previsti da Asl 2

Carcare. Sarà attivato a Carcare uno dei due Centri savonesi per le famiglie, con diverse aree di intervento che riguardano informazione e accoglienza, sostegno alla genitorialità e sviluppo delle risorse familiari e comunitarie.

Il Comune ha aderito alla proposta dell’Ambito Territoriale Sociale 6 Bormide che avanzava formale richiesta di spazi per la realizzazione delle attività da avviare e gestire con le risorse del Fondo per la Famiglia, assegnate dal Dipartimento di Regione Liguria.

I dettagli del progetto saranno resi noti a breve, ma a Carcare sono già stati assegnati gli spazi con una delibera di giunta, ovvero una parte dei locali destinati al centro ragazzi per socializzazione dei minori in via del Collegio, al piano terra dell’edificio che ospita la scuola primaria.

Le attività saranno coadiuvate da professionisti ASL e dei servizi del territorio, che lavoreranno a fianco dei soggetti individuati attraverso una progettazione con gli enti del Terzo Settore. Verranno realizzati due Centri: uno principale con sede a Savona e uno satellite con sede in Val Bormida, ovvero a Carcare.