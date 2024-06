A Carcare errore di spedizione da parte di Sat, Mirri: “Non tenete conto della lettera destinata a cittadini di altri Comuni”

Carcare. Un errore di spedizione da parte di Sat sta generando confusione tra i residenti di Carcare. È infatti in distribuzione la lettera che elenca le giornate di distribuzione del kit per la raccolta differenziata, e ai carcaresi è arrivata quella destinata ad altri valbormidesi, ossia, ad esempio, ai cittadini di Cairo, Altare, Dego e Osiglia.

Il sindaco Mirri spiega: ” Per un disguido nelle cassette postali di Carcare ci sono informative sbagliate. Invito pertanto i residenti a non tenerne conto e ad attendere quelle giuste. Inoltre, fino al 31 dicembre non bisognerà rispettare i colori della raccolta come evidenziato nel nuovo calendario, che partirà da gennaio 2025. Pertanto, invito a proseguire ancora con il vecchio metodo, e a fine anno verranno organizzati incontri con Sat e la popolazione per illustrare le modifiche”.

Sempre a proposito di conferimenti, si rammenta che l’isola ecologica, dove, oltre all’eco sportello nel palazzo comunale (aperto il mercoledì e il venerdì mattina) si possono anche ritirare mastelli e sacchetti, osserva il solito orario, cioè è attiva il martedì e il giovedì pomeriggio e il sabato mattina.