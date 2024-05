“Vivo Vezzi”, ecco lista e programma del candidato sindaco Germano Barbano

Vezzi Portio. Germano Barbano, primo cittadino uscente, ha presentato ufficialmente la lista e il programma in vista delle prossime elezioni comunali a Vezzi Portio: la sua lista, come nella precedente tornata elettorale, sarà l’unica a presentarsi nella località dell’entroterra savonese.

Barbano, di professione consulente del lavoro, punta sulla continuità amministrativa del piccolo comune dell’immediato entroterra, come dimostra la stessa composizione della squadra “Vivo Vezzi”, senza tralasciare new entry di peso come l’ex vice sindaco di Spotorno ed ex vice presidente della Provincia Francesco Bonasera.

Sul fronte dei punti programmatici: rifacimento completo di Via Gravani con collegamento alla Chiesa di San Giorgio, nuovi sottoservizi e pavimentazione, fondi regionali Bando Rigenerazione urbana; potenziamento e miglioramento della rete di pubblica illuminazione con integrazione di punti luce in zone non coperte che ad oggi necessitano di maggiore attenzione e sorveglianza; sistemazione della piazza adiacente l’Oratorio di Portio mediante realizzazione di nuova pavimentazione, studio di fattibilità per modifica ingresso da strada provinciale SP8 e possibile realizzazione di parcheggi pubblici a servizio della borgata Chiesa; riorganizzazione e abbellimento dei punti di raccolta rifiuti solidi urbani con spostamento di alcuni, attuazione di un piano di raccolta rifiuti in linea con il nuovo servizio SAT per migliorare sensibilmente la raccolta differenziata nel territorio comunale.

E ancora: rifacimento e abbellimento, con adeguata pavimentazione, dell’intera area adiacente il municipio con parcheggi anche per i disabili e restyling del monumento ai caduti, unitamente a quelli di frazione Magnone (Santa Libera) e San Filippo; studio di fattibilità per la creazione di nuovi parcheggi in alcune borgate del comune ad oggi sprovviste, per risolvere situazioni che presentano particolari criticità; nuove telecamere in alcune zone del comune non ancora coperte (incroci e centri abitati) con particolare attenzione ai punti di raccolta rifiuti in cui si verificano spesso abbandoni indiscriminati di materiali al di fuori dei cassonetti.

Passando ai settori turismo e sport: adeguamento della struttura polivalente del centro sportivo in loc. S. Giorgio, ormai obsoleta, mediante un completo restyling del campo, degli spogliatoi e dell’area giochi, valutando la possibilità di una copertura che ne permetta l’utilizzo anche nella stagione invernale, la creazione di un punto di ristoro così da promuovere una seria attività di gestione dell’intera area e l’utilizzo della stessa quale contenitore per manifestazioni di promozione turistica del territorio, eventi ricreativi, rappresentazioni teatrali e concerti musicali.

Tra gli interventi: già definitivo un progetto di ampliamento del plesso scolastico per creare nuove aree coperte a disposizione dei bambini, progetto per il quale cercheremo di trovare fonti di finanziamento adeguate che ci permettano di realizzare quanto pensato per sfruttare l’intero plesso anche in sinergia con le strutture di Noli e Spotorno, ampliando, ove possibile, l’offerta formativa e richiamando utenza da altri comuni.

Non manca poi l’urbanistica: revisione del PUC con previsione di eventuali zone di espansione per un aumento dei residenti, un incremento delle attività turistico ricettive e commerciali, la possibilità di edificare piccole realtà rurali per un maggior presidio del territorio che in molte zone rischia di essere completamente abbandonato, incentivando soluzioni progettuali ecosostenibili che garantiscano, prima di tutto, l’utilizzo di energie rinnovabili, tecnologie di risparmio energetico, risparmio idrico e quant’altro possa evitare la riduzione delle risorse disponibili e la salvaguardia degli ecosistemi.

Ecco i nomi della lista:

BONASERA FRANCESCO Direttore di banca in pensione. Già vicesindaco e consigliere comunale del Comune di Spotorno. Vicepresidente della Provincia di Savona con delega all’edilizia scolastica e patrimonio dal 2019 al 2021

GASCO CESARE Imprenditore agricolo e turistico, già consigliere comunale

GRAVANO RITA Pensionata. Già Vicesindaco

LAGAZIO MIRCO Dipendente Enel. Già consigliere comunale

OLIVIERI FEDERICO Operatore sociale. Già consigliere comunale

PORIELLI PIERO Perito meccanico, impiegato tecnico presso Tirreno Power addetto conduzione impianti termoelettrici e idroelettrici. Già consigliere comunale

REVELLO RENATO Ristoratore. Già consigliere comunale

SABA FEDERICA Mediatore immobiliare. Già consigliere comunale

VERCELLINO LORENZO Avvocato

ZANELLATO ELISABETTA Risorse umane presso Poste Italiane.