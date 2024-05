Vivere Vado si presenta, a sfidare Gilardi sarà Guelfi: “Già scelti anche gli assessori. Rigassificatore? Esiste solo il no”

Vado Ligure. “Ci siamo fatti un po’ desiderare, ma non era un problema di esposizione mediatica: era solo il fatto che abbiamo deciso da mesi di uscire il più tardi possibile perché non volevamo essere troppo sovraesposti”. Così Franca Guelfi, anima di Vivere Vado, presenta ufficialmente la propria candidatura a sindaco di Vado Ligure. Sarà lei dunque a sfidare il vicesindaco uscente Fabio Gilardi alle elezioni amministrative che si terranno tra un mese.

A lungo ci si è chiesti se alla fine il comitato sarebbe sceso in campo, anche alla luce della rumorosa “assenza” del centrodestra. “Abbiamo un mese davanti e siamo convinti – spiega Guelfi – di avere il tempo sufficiente per convincere le persone che siamo in grado di convincere senza dover tutti i giorni ‘essere sul pezzo’. Contiamo che la nostra offerta sia vista, letta, valutata e crediamo che 30 giorni siano più che sufficienti”.

A comporre la lista sono 5 donne e 7 uomini di età ed estrazione eterogenea, anche politica (non ci sono alleanze ufficiali ma tra i candidati compaiono il socialista Roberto Stranieri e M5S Sergio Siriani). Ma con una particolarità: “Abbiamo scelto, per la prima volta, di annunciare già i futuri componenti della giunta. Non c’è come al solito un candidato sindaco, un capolista e dei candidati consiglieri: c’è invece un gruppo di testa che contiene il candidato sindaco e i quattro assessori, che riceveranno l’incarico indipendentemente dal numero di voti che prenderanno. Questa scelta è fatta a garanzia degli impegni che ci siamo presi nel programma elettorale: vogliamo essere sicuri che le persone che ci hanno lavorato per mesi siano in grado di garantire che venga rispettato. Abbiamo ormai tanta esperienza di campagna elettorale, e sappiamo che non si sa mai chi può ‘entrare’ in una lista. Ovviamente poi le deleghe si decideranno al momento opportuno”.

Da sinistra Nicola Morra, Brunilde Bonasso, Gianfranco Palermo e Roberto Cuneo

Gli assessori designati sono Brunilde Bonasso, Roberto Cuneo, Nicola Morra (ex senatore, eletto nel 2018 presidente della Commissione parlamentare antimafia) e Gianfranco Palermo: “Siamo stati fortunati – prosegue Guelfi – tutti gli altri candidati hanno accettato di buon grado il fatto di fare i consiglieri indipendentemente dai voti che prenderanno. Siamo tutti consapevoli che spesso è successo anche a Vado di persone che sono arrivate ad essere assessori in virtù non delle proprie competenze ma della propria popolarità. Solo che non sempre la popolarità si sposa con competenza, affidabilità e coerenza”.

Guelfi, combattiva come sempre, annuncia poi i temi. E anche qui stupisce subito: “Non faremo la campagna elettorale sul rigassificatore, sarebbe troppo facile. Le dico solo questo: sul rigassificatore nel nostro programma c’è una riga. Non sono cattolica, sono atea ma le dico ugualmente: la tua parola sia sì o no. Quindi sul rigassificatore il nostro è un ‘no’ con mezza riga, che dice ricorreremo alla magistratura in caso di autorizzazione. Ed è l’unica cosa che un candidato sindaco e dei candidati consiglieri possano fare onestamente di fronte ai cittadini. L’abbiamo fatto in tempi non sospetti”.

La campagna elettorale quindi, chiarisce Guelfi, non sarà di attacco ma di proposte, tutte connotate “da un fortissimo senso di discontinuità dalle scelte dissennate dei nove anni e mezzo di amministrazione Giuliano-Gilardi. Non faremo campagna elettorale ‘contro’, ma deve essere chiaro che noi siamo in discontinuità sulle scelte del futuro di Vado. Ritengo ci sia stata ultimamente a Vado una deriva su quello che è l’abc della democrazia, con silenzi artatamente decisi alle spalle dei cittadini sull’ampliamento delle discariche, sul rigassificatore, sull’interruzione di via Sabazia. Abbiamo sentito parlare per anni di risveglio, rinascita, Ferrari: ebbene, sappiamo dove ha portato. Certamente quella Ferrari non è servita a portare Vado in qualche posto”.

Nicola Morra e Franca Guelfi

“Il punto principale del nostro programma è questo: facciamo uscire Vado dall’idea di nocività, avviamo un piano regolatore portuale, un PUC che dia finalmente una visione. Perché è facile parlare di visione, ma visione significa avere un piano urbanistico comunale che traghetta una città almeno a 10-15 anni. E questa è la cosa principale”. In parallelo “valorizzazione totale a 360 gradi, determinata, fortissima, delle nostre peculiarità: le colline, le spiagge così grandi. Vado può offrire davvero tanto, per questo abbiamo scelto ‘Vado merita il meglio’ come slogan”.

Se dovesse diventare sindaco, Guelfi non ha dubbi: “I primi 100 giorni sono tutti elencati nel programma ma la prima cosa che farò sarà quella di incontrare i giovani di Vado dai 18 ai 25 anni, gli unici che non siamo riusciti a intercettare finora”. In caso di sconfitta, invece, “Franca se ne va in ferie: ho 74 anni, una pensione magnifica e una casa di proprietà che mi ha lasciato i miei genitori. Ho dato molto, l’ho dato volentieri e lo farò fino all’8 di giugno, poi abbiamo delle persone giovani che sicuramente sono in grado di fare opposizione. Comunque ci sarò sempre ‘dietro’, se mi conoscete sapete che non mollo la barca”.

La lista di Vivere Vado

I CANDIDATI

Franca Guelfi, anni 74, insegnante in pensione;

Brunilde Bonasso, anni 71, insegnante in pensione;

Roberto Cuneo, anni 78, ingegnere in costruzioni marittime, pensionato;

Nicola Morra, anni 60, consulente aziendale;

Gianfranco Palermo, anni 62, architetto, funzionario presso il Comune di Noli;

Veronique Agnone, anni 50, ingegnere elettronico presso azienda multinazionale;

Luisa Caviglia, anni 59, laureata in psicologia, impiegata;

Sandra Correale, anni 56, casalinga;

Patrizia Figlioli, anni 62, geometra, libera professionista;

Silvia Gallo, anni 55, cameriera presso Hotel del Golfo, Finale;

Alessio Murgia, anni 24, ingegnere informatico presso azienda multinazionale;

Sergio Siriani, anni 56, titolare bar “El Ciringuito”;

Roberto Stranieri, anni 53, autista SAT, coadiuvante azienda agricola famigliare.