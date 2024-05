Vivere Vado, Franca Guelfi chiede un faccia a faccia con il candidato sindaco Gilardi

Vado Ligure. “A conferma di quanto dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione di lista e candidati (in data 11 maggio) la nostra candidata sindaco Franca Guelfi chiede un faccia a faccia con il candidato sindaco della lista avversaria”, si legge nella nota di Vivere Vado.

“Quale contributo alla più ampia e democratica informazione degli elettori in vista delle elezioni comunali di giugno”, conclude la nota.

La candidata sindaco Guelfi sfiderà il vicesindaco uscente Fabio Gilardi alle elezioni amministrative che si terranno tra meno di un mese.

I CANDIDATI DELLA LISTA

Franca Guelfi, anni 74, insegnante in pensione;

Brunilde Bonasso, anni 71, insegnante in pensione;

Roberto Cuneo, anni 78, ingegnere in costruzioni marittime, pensionato;

Nicola Morra, anni 60, consulente aziendale;

Gianfranco Palermo, anni 62, architetto, funzionario presso il Comune di Noli;

Veronique Agnone, anni 50, ingegnere elettronico presso azienda multinazionale;

Luisa Caviglia, anni 59, laureata in psicologia, impiegata;

Sandra Correale, anni 56, casalinga;

Patrizia Figlioli, anni 62, geometra, libera professionista;

Silvia Gallo, anni 55, cameriera presso Hotel del Golfo, Finale;

Alessio Murgia, anni 24, ingegnere informatico presso azienda multinazionale;

Sergio Siriani, anni 56, titolare bar “El Ciringuito”;

Roberto Stranieri, anni 53, autista SAT, coadiuvante azienda agricola famigliare.