Violenza sessuale su una 19enne durante festa di compleanno: per i due stupratori pena ridotta a 6 anni

Liguria. Sono stati condannati dalla Corte di appello di Genova a 6 anni di carcere i due giovani (che oggi hanno 25 e 27 anni) accusati di aver violentato una ragazza di 19 anni durante una festa di compleanno. I fatti risalgono al 2021 e sono avvenuti in un’abitazione del savonese. I due, amici della vittima e del fratellastro che quel giorno compiva gli anni, erano stati invitati per una serata di festa in casa in cui erano presenti la vittima, il fratello e un’altra ragazza.

Secondo quando raccontato dalla 19enne, assistita dall’avvocata Nadia Calafato, quella sera il gruppetto di amici aveva bevuto alcolici, tanto che il festeggiato era a un certo punto andato a dormire mentre la seconda ragazza presente aveva deciso di andare a casa. La 19enne aveva nella prima parte della serata aveva scambiato alcune effusioni con uno dei ragazzi, ma poi aveva detto “Basta, non ne voglio più sapere”. A quel punto i due l’avevano costretta a forza e ripetutamente a compiere e a subire atti sessuali.

Tutti poi si erano addormentati in quella casa e uno degli imputati – probabilmente dopo essersi reso conto dai quello che aveva fatto – aveva avuto un attacco di panico. La ragazzina, che sulle prime forse per vergogna non aveva detto nulla al fratello, il giorno dopo si era confidata con un’amica e poi con la madre di quest’ultima. Poi si era rivolta poi al centro antiviolenza Mascherona tramite il quale aveva denunciato i due giovani.

In primo grado i due erano stati condannati entrambi a 9 anni di carcere ma la pena, secondo i giudici d’appello che pure hanno confermato la piena responsabilità dei due imputati è stata giudicata troppo alta,

Se è vero che “gli imputati approfittarono del contesto conviviale, dell’abitazione di cui erano ospiti, dell’amicizia con la vittima o con il fratello” per la Corte d’appello “non si trattò di una brutale aggressione da parte di un gruppo di persone magari sconosciute che in sequenza infierirono per dare soddisfazione alle pulsioni sessuali” ma “la situazione quella sera degenerò per eccessiva assunzione di alcolici da parte degli imputati e per la loro incapacità di autocontrollarsi”. Per questo in appello è stata per entrambi ridotta a 6 anni di carcere.