Verallia, i lavoratori di Dego in soccorso ai colleghi carcaresi: no a straordinari e trasferte 

Carcare. Prosegue lo stato di agitazione alla Verallia di Carcare. Oggi si è tenuto un’assemblea molto partecipata con la Rsu e i sindacati nello stabilimento di Dego, durante la quale è stata ribadita la volontà di fare pressing sull’azienda affinché riaccenda il forno carcarese, spento da ottobre.

“Non è ammissibile avere cinquanta lavoratori in cassa integrazione (a rotazione) e chiedere straordinari e trasferte per gli altri stabilimenti del gruppo – commenta Tino Amatiello della Cgil – Il 27 giugno incontreremo di nuovo l’azienda e ci auspichiamo sia la volta della ripartenza della linea di Carcare”.

“I lavoratori di Dego hanno espresso solidarietà e a loro è stato chiesto di reagire in caso di richiesta di straordinari e trasferte, proprio per tutelare i colleghi e non cedere al tentativo di Verallia di guadagnare maggiormente tenendo un forno spento e aumentando la produzione in altri reparti”.

Sempre a tal proposito lunedì 3 giugno, alle ore 15, il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri riceverà i lavoratori e le Rsu di fabbrica in Comune, dove saranno presenti anche le organizzazioni sindacali che esporranno agli amministratori la vertenza delicata che riguarda una delle attività produttive più importanti del territorio.