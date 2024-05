Verallia di Carcare, proroga della cassa integrazione: il caso arriva in Parlamento

Carcare. E’ stata prorogata ancora di un mese, dal 3 al 30 giugno, la cassa integrazione a rotazione per i 120 lavoratori dello stabilimento Verallia di Carcare, al centro di una delle vertenze industriali in Val Bormida e nel savonese. L’accordo è stato raggiunto tra le sigle sindacali di categoria e l’azienda.

Inoltre, per il prossimo 27 giugno è stata fissata una nuova assemblea dei lavoratori alla presenza dello stesso Ad di Verallia, con riferimento alla richiesta di far ripartire le linee produttivo del sito industriali dal mese di luglio, con attività extra oppure con una ridistribuzione degli ordinativi gli stessi stabilimenti del gruppo.

L’obiettivo è ridare una prospettiva alla complessiva filiera del vetro, dopo le ripercussioni al comparto provocate dal caro energia e da costo e approvvigionamento delle materie prime avvenuto tra il 2022 e il 2023.

Gli ultimi dati hanno registrato una diminuzione nella produzione di bottiglie del 12 per cento tra gennaio 2023 e gennaio 2024, e del 8 per cento considerando il mese di febbraio. L’impianto di Verallia Carcare è stato fermato ad ottobre 2023 a causa di lavori per l’ammodernamento del forno, con un investimento di oltre 6 milioni: tuttavia, nonostante la conclusione dei lavori nel dicembre 2023, l’attività della vetreria non è ancora ripartita a pieno regime.

E il caso di Verallia e dell’azienda di Carcare arriva in Parlamento, con una interrogazione a risposta scritta presentata dalla deputata ligure Raffaella Paita (Iv), che ha preso parte venerdì scorso alla protesta delle maestranze: “La dirigenza del sito di Verallia Carcare ha dichiarato che si sta adoperando per cercare di ridurre al minimo l’impatto occupazionale a causa della temporanea diminuzione dell’attività produttive, promuovendo sia attività all’interno dell’azienda solitamente esternalizzate, sia con l’impiego temporaneo dei dipendenti in altri stabilimenti del gruppo, come è avvenuto nell’ultimo mese, dove circa il 66 per cento dei lavoratori del sito di Carcare è stato impegnato in trasferta presso altri negli stabilimenti dell’Est, di Lonigo e del Nord Italia” si legge nell’interrogazione rivolta al ministro delle imprese e del Made in Italy.

“Le organizzazioni sindacali di categoria hanno di recente avuto un incontro con la proprietà, chiedendo che entro trenta giorni si rimetta in modo il sito produttivo, sostenendo che ci siano le condizioni operative per far ripartire del 75 per cento le linee produttive dello stabilimento, attraverso attività extra oppure tramite una ridistribuzione degli ordinativi tra gli stessi siti aziendali del gruppo; data l’importanza strategica ed economica dell’impresa di Verallia Carcare per tutto il territorio della provincia di Savona e quello limitrofo, è necessario che la produzione della vetreria riprenda al massimo della propria capacità nei più brevi tempi possibili a tutela sia del mantenimento del livello occupazione che nel rispetto delle esigenze dell’azienda – si evidenzia ancora nel documento -: è doveroso che l’azione del governo, nei casi di crisi, si muova con decisione in e modo celere già durante le prime avvisaglie di instabilità aziendale, al fine di prevenire situazioni che possano arrecare un danno economico ai territori interessati e mettere in difficoltà la crescita economica dell’intero Paese”.

E si chiede: “Se il ministro interrogato sia a conoscenza delle difficoltà produttive che attualmente sta attraversando la vetreria di Verallia Carcare e se e come intende adoperarsi, anche per affrontare le criticità dell’area di crisi industriale complessa del territorio savonese al fine di salvaguardare la piena occupazione dei lavoratori e le prospettive di sviluppo dell’area; se sia a conoscenza delle tempistiche entro cui verrà ristabilita la piena occupazione di tutti i lavoratori coinvolti e la conseguente cessazione del regime di cassa integrazione nell’ambito delle vetrerie di Verallia Carcare” conclude l’interrogazione parlamentare.