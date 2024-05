Veni, vidi, vici: il savonese Michele Piras campione del mondo di Mountain Bike in Australia

Savona. “Ho fatto bene a riprovarci anche quest’anno, sono partito ho provato il percorso e ho vinto“. Insomma e se, secondo tradizione, Giulio Cesare si è permesso di dire, dopo la straordinaria vittoria nel Ponto, “Veni, vidi, vici” perché non potrebbe dirlo Michele Piras dopo la conquista in terra australiana?

Ebbene si perché come avevamo già annunciato il savonese ha conquistato la medaglia d’oro al Mondiale di Mountain Bike a Cairns, nella terra dei canguri. “Ci avevo già provato lo scorso anno in Argentina, in Patagonia, ma ero arrivato secondo così sono partito alla volta dell’Australia per cercare di vincere e ci sono riuscito, anche se non era scontato. Sono ancora emozionato“, afferma Piras.

“Prima della gara era ovviamente un po’ teso, anche perché non conoscevo ne il percorso ne gli avversari – ci spiega – sono arrivato lì una settimana prima e giovedì e venerdì ho fatto delle prove. Nella prima giornata ho percorso il tratto sotto la pioggia, quindi era molto fangoso, invece il venerdì era tutto asciutto. Poi la domenica c’è stata la gara e il percorso era asciutto – continua – ma io devo ammettere che mi trovo molto meglio tra le pozzanghere e il fango, mi è andata bene lo stesso”.

Un totale di sei giri, 24 km percorsi in un’ora e venti minuti, una dozzina di atleti ma quattro ciclisti a fare da traino: “Si esatto, dopo solamente cinquecento metri eravamo in quattro a condurre la gara – afferma il trentaseienne – io, il brasiliano Diego Vicenti (arrivato poi secondo), lo spagnolo Ivan Soto (che ha concluso con il terzo tempo) e uno australiano”.

“Al quinto giro, sulla salita, lo spagnolo si è piantato così l’ho attaccato e l’ho superato, mi sono portato poi avanti anche rispetto a Vicenti ma durante la strada ho trovato dei doppiati che mi hanno rallentato – afferma Piras – così il brasiliano mi ha raggiunto ma da metà del quinto giro ho condotto sempre io la sfida”.

Durante il sesto ed ultimo giro Piras ha dato tutto se stesso, una prova di resistenza, oltre che di tecnica e potenza fisica, che ha permesso al savonese di vincere: “Si infatti ho fatto il miglior tempo – prosegue – in salita ho preso 15 secondi su Vicenti e sono andato a tagliare il traguardo per primo”.

“Una bella sfida, una vittoria ma è stato, fino ad adesso un anno partito bene infatti il 6 gennaio ho conquistato la gara storica che si svolge in provincia di Bergamo e poi ho vinto l’oro (in coppia) alla Andalusia Bike Race“.

Insomma un calendario fitto di eventi che non cenna a diminuire, nemmeno il tempo di riposarsi: “Sono sempre in viaggio – ci spiega Michele – ho già delle gare in programma, a fine luglio prenderò parte ai campionati Italiani Cross Cauntry a Pergine Valsugana, in provincia di Trento. Ma la gara a cui tengo molto è quella del 18 agosto, a Rivoli Veronese, l’ultima tappa dell’Italian Bike Cup dove sono primo e campione in carica”.

Un campione insomma che ha iniziato a fare gare e allenarsi nei boschi e nei percorsi della provincia savonese: “Ho iniziato a 13 anni, sono molti anni che faccio gare – afferma – mi piaceva girare con la bici, ho capito che me la cavavo ed ho proseguito”.

Una passione, un talento che ha trasmesso a suo figlio tredicenne. Insomma di padre in figlio: “Si anche lui fa le gare, ma non si allena con me – ride – meglio che faccia da solo, non voglio che subisca il paragone o che abbia pressioni”.

“Se ci riproverò l’anno prossimo? Il mondiale sarà di nuovo in Australia, non lo so ci devo pensare – conclude Piras – il volo mi stanca un po’. Fatemi decidere con calma e vi dirò, ora mi godo il momento”.