Vela paralimpica, Savona pronta ad ospitare il campionato della I Zona classe Hansa 303

Savona. Doppio appuntamento a Savona per la vela paralimpica nel fine settimana del 4 e 5 maggio con il campionato della I Zona FIV della classe Hansa 303. L’evento è valido anche come quarta tappa del campionato regionale ligure della classe, che segue le tappe di Andora, Santa Margherita, Chiavari e continuerà a fine maggio a Genova Sestri ed a settembre a La Spezia.

La differenza fra i due campionati si deve alla configurazione della I Zona FIV, che non comprende La Spezia, inserita nella II Zona della Toscana “allargata” per la maggiore facilità delle barche spezzine di raggiungere i campi di regata dell’alto Tirreno rispetto a quelli del Mar Ligure.

Sono previste fino a tre prove al giorno, per equipaggi in singolo e in doppio in regata insieme con classifiche separate, aperte anche a velisti tesserati in altre regioni.

Dopo la riunione tecnica degli equipaggi con il Comitato di Regata, alle 11,30 del sabato, la prima prova è in programma alle ore 13. Invece la domenica si prevede di scendere in mare al mattino.

I titoli di Campioni Zonali saranno assegnati solo nelle flottiglie dei singoli e dei doppi che avranno raggiunto un minimo di tre barche iscritte di tesserati della 1^ Zona primi classificati con almeno due prove valide.

In preparazione del Campionato Zonale, nell’ultimo fine settimana di aprile la classe Hansa 303 è stata impegnata nel prestigioso Trofeo Accademia Navale di Livorno.

Questo il racconto sul T.A.N. di Livorno del veterano genovese Piero Maresca, quest’anno fra i portacolori della L.N.I. Savona in singolo:

“Sabato 27 aprile, vento da terra a 15-16 nodi con onda grossa per 15 barche in singolo e 4 in doppio. Io sono partito in boa con Umberto (Verna, della L.N.I. Chiavari) ed all’incrocio eravamo davanti al gruppo. Prima boa in sesta/settima posizione. Ho perso in poppa e alla seconda boa sono arrivato 10°. Nel secondo giro ho mantenuto la posizione. Sulla linea di arrivo mancava la boa (dimenticata…). Non ci sono state altre prove perché è sopraggiunta una burrasca con nebbia e la giuria ha mandato tutti a terra”.

“Domenica 28 aprile – prosegue -, giornata di vento leggero a 5-6 nodi. Ho fatto la partenza della prima prova attaccato alla barca giuria, con Umberto sottovento, ed ho girato la boa di bolina tra i primi 10, poi ho perso un paio di posizioni in poppa. Nel giro successivo ho tenuto la posizione. La seconda prova è iniziata con vento in calo: ho fatto una buona partenza e con un bel bordeggio mi sono presentato in boa con altri sei, tutti in pochi metri, ma è arrivata la bonaccia e ci hanno rimandato tutti a casa”.