Varazze, sabato 1 giugno il Comune celebra i 160 anni dal conferimento del titolo di città

Varazze. Era il 22 maggio 1864 quando, con Regio decreto, Vittorio Emanuele II, Re d’Italia, accordò al Comune di Varazze il titolo di Città.

Sabato 1 Giugno, nella cittadina rivierasca, si celebrerà l’anniversario per i 160 anni dal conferimento, al fine di ricordare questo prestigioso riconoscimento concesso al nostro Comune.

“Celebrare e tramandare momenti storici della nostra Città – interviene il Sindaco Luigi Pierfederici – ritengo sia importante per mantenere e preservare la nostra identità. Sono momenti significativi che meritano di essere ricordati e vissuti dalla comunità proprio per rimarcare l’appartenenza alla nostra città e per riconoscere e sottolineare il lungo percorso che ha condotto Varazze sino ai giorni nostri”

“Ricordare, riflettere sulla nostra storia e sul titolo di Città assegnato a Varazze è un momento per la comunità di ritrovarsi e di guardare al futuro con unione di intenti e con speranze migliori per tutti, in special modo per le nuove generazioni” – afferma l’Assessore al Patrimonio storico Maria Angela Calcagno.

L’evento si svolgerà in tre fasi nel corso della mattinata.

Alle ore 10:00, nella sala consigliare del Comune di Varazze, inizieranno le celebrazioni con gli interventi delle Autorità cittadine e del Professor Tiziano Franzi su “Varazze: il titolo di Città“.

Successivamente sarà scoperta una targa celebrativa nel giardino di Palazzo Beato Jacopo, storica sede del Comune.

Alle ore 11:00, in Piazza Beato Jacopo, si terrà l’annullo filatelico, con la collaborazione di Poste Italiane, su cartolina dedicata che potrà essere ritirata nell’apposito stand.