Varazze, il ristorante Boma inserito nella prestigiosa guida Tavoledoc Liguria

Varazze. Per il quinto anno consecutivo il ristorante Boma di Varazze è stato inserito nella prestigiosa guida Tavoledoc Liguria, importante pubblicazione patrocinata da Regione Liguria che raggruppa più di 60 ristoratori selezionati tra i migliori sul territorio ligure. Alessandro Patanè, il titolare dell’attività, ha dichiarato: “Siamo onorati di far parte di questa guida, che rappresenta un riconoscimento per il nostro impegno e la nostra passione per la cucina”.

All’interno della guida, ogni ristorante presenta una ricetta che identifica il proprio locale, abbinata a un’etichetta di vino di una cantina regionale. Quest’anno, Boma Ristorante di Varazze presenta: risotto alla barbabietola e seppia rosticciata, crema al nero, bagna cauda e polvere di wasabi. Abbinamento: Lumassina Estica di Cantine Sancio – Spotorno.

“Questo piatto rappresenta l’essenza della nostra cucina, unendo ingredienti locali a tecniche innovative”, ha spiegato Alessandro Patanè.

Tra pochi giorni, le guide saranno presenti nelle migliori librerie e nei ristoranti aderenti. Per tutto il mese di giugno, ogni cliente di Boma Ristorante di Varazze riceverà in omaggio una copia della guida. “Vogliamo condividere questo successo con i nostri clienti, che ci hanno sempre sostenuto”, ha concluso Patanè.