Val Bormida, Quiliano e Val d’Erro: dal Consorzio Bim sedici borse di studio per i maturandi da 500 euro

Val Bormida. Il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano Bormida-Savona investe sui giovani. Per la prima volta i sindaci dei 23 Comuni aderenti hanno deciso di destinare parte delle risorse derivanti dai canoni delle aziende del settore idroelettrico in un bando riservato agli studenti che stanno ultimando la classe quinta delle scuole, statali o paritarie secondarie di secondo grado, o di istruzione e formazione professionale, e che, a conclusione dell’anno scolastico 2023/2024, abbiano riportato la votazione pari o superiore a 90/100 agli esami di maturità e che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento vigente.

Il Premio è costituito da sedici borse di studio da 500 euro l’una, per un totale di 8 mila euro. “Nei mesi scorsi l’assemblea dei sindaci ha espresso parere favorevole per questa iniziativa e siamo lieti di darne comunicazione , soprattutto perchè si va a rendere merito a coloro che rappresentano il nostro futuro, ossia i giovani che raggiungono tra poco, con il diploma, un importante traguardo scolastico. Sono ammessi al bando tutti i residenti nei Comuni del Bim, anche coloro che frequentano istituti fuori provincia o regione”, spiega la presidente del consorzio, Cristina Lagorio.

. Gli aspiranti vincitori dovranno soddisfare i seguenti requisiti: avere conseguito un voto pari o superiore a 90/100 agli esami di maturità; essere residenti in uno dei Comuni del Consorzio.

Non saranno ammesse domande con un reddito ISEE superiore a euro 35 mila euro, ad eccezione degli studenti che

hanno ottenuto una votazione di 100 o 100 e Lode alla maturità, per i quali non è previsto il limite reddituale.

Le domande dei concorrenti dovranno essere presentate al protocollo del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano

Bormida Savona entro il 30 settembre 2024 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica

segreteria@bimbormidasavona.it, corredate dai seguenti documenti/informazioni: autocertificazione diploma di maturità (Allegato 1 al presente bando); autocertificazione stato di famiglia e residenza (Allegato 2 al presente bando), dichiarazione ISEE aggiornata, presentata nel 2024. I criteri fondamentali per l’assegnazione delle Borse di studio sono i seguenti: profitto, disagio desunto dalle difficoltà di accesso alla scuola il tutto valutato in base al modello informativo, condizione socio economica desunta dalla dichiarazione ISEE e dal numero dei familiari a carico. In base a detti criteri si formerà la graduatoria dei concorrenti.

Il bando sarà a breve consultabile sui siti dei Comuni della Val Bormida, Val d’Erro e Quiliano nella sezione Albo pretorio.