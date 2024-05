Val Bormida, kit della raccolta differenziata: Sat non fornirà più i sacchetti dell’organico

Val Bormida. Partirà nei prossimi giorni la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata da parte di Sat Spa e le amministrazioni comunali sono venute a sapere, in queste ore, che non verranno più consegnati i sacchetti per la frazione organica, ossia l’umido.

Alcuni sindaci contestano il “metodo informativo“, cioè la mancanza di spiegazioni per questo piccolo ma significativo cambio di programma.

“Nonostante ci abbiano rassicurati che potranno essere utilizzati tutti i sacchetti, purché biodegradabili, anche quelli che si prendono al supermercato, ancora una volta ci troviamo di fronte ad una decisione che cade dall’alto”, commenta Rodolfo Mirri, sindaco di Carcare.

“Con Sat non abbiamo alcun problema ma secondo me se si era pattuito di mantenere lo stesso contratto per tre anni non è giusto che arrivino già degli “aggiustamenti” non concordati – afferma Roberto Briano, di Altare – Tanto più che l’azienda sostiene di aver comunicato questa modifica alla Provincia di Savona ma da Palazzo Nervi ai Comuni non è arrivata alcuna informativa in merito”.

Altri malumori, per chi prima aveva il servizio gestito da Idealservice ed era quindi abituato ad una campagna informativa capillare, anche per la distribuzione dei kit. In molti Comuni, ad esempio a Cairo, venivano recapitate lettere ai residenti per il ritiro dell’occorrente, ora invece viaggerà tutto sui social, sul sito o sulla app dedicata.