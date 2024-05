Vado Ligure. “Andremo in finale con l’entusiasmo di prenderci una soddisfazione e concludere questo percorso nel migliore dei modi, che è stato ottimo comunque andrà“. Questo è il mood settimanale del Vado che, dopo la vittoria a Varese con il gol di Valagussa, si prepara in vista della sfida di domenica contro il Chisola, la seconda finale playoff consecutiva.

Marcello Cottafava, invitato dal collega Claudio Nucci alla trasmissione Mixed Zone, è partito dal ripercorrere il suo percorso rossoblù: “Sono arrivato alla quinta giornata di campionato, con tanto tempo per lavorare ma senza quella fase di preparazione e costruzione della squadra che è molto importante. Io sono alla prima esperienza con gli adulti, arrivando da un percorso nel settore giovanile esclusa l’esperienza in Turchia. In questa categoria non c’ero mai stato. Era un salto nel buio, qualcosa di completamente nuovo. Da subentrato diventa tutto più difficile. Quando c’è stato l’interesse ho visto qualche partita del Vado, ma finché non ci si è dentro non si può sapere molto. Ci ho messo poco però per capire che ci fosse grande potenziale“.

“Il lavoro più grande lo hanno fatto i ragazzi, seguendo staff e società e ci sono stati passaggi in cui ho percepito che questo gruppo potesse fare qualcosa di eccezionale – continua il tecnico -. Lo staff è stato splendido, dopo poche settimane sembrava conoscersi da tanto tempo L’unione ha fatto la forza. Tutti insieme, mattoncino dopo mattoncino, siamo riusciti a costruire qualcosa di bello. Siamo rimasti solo tre domeniche dentro ai playoff: volevamo alzare sempre più l’asticella, ci siamo entrati nel momento giusto e siamo stati bravi. A Varese abbiamo fatto veramente qualcosa di importante in una cornice di almeno una categoria superiore. Abbiamo sofferto ma meritato ampiamente la vittoria. Poter fare una finale playoff è quasi come aver fatto il 100%“.

Prendere più confidenza con il gol, soprattutto lontano dal Chittolina, è stata probabilmente la chiave di volta per acciuffare la zona playoff: “Sono situazioni che si possono allenare fino ad un certo punto. Io non credo molto nella differenza tra giocare in casa e trasferta. Quando sono arrivato c’era questa situazione che mi dicevano aver ereditato già dall’anno scorso. Nelle prime 11 partite in 8 non abbiamo fatto gol. Poi a Voghera ci siamo sbloccati e abbiamo sempre fatto gol in trasferta. Ci siamo sbloccati mentalmente e la squadra poi è stata meglio anche fisicamente, nel calcio non c’è una formula magica: bisogna avere fiducia nei propri mezzi“.

E domenica ne servirà decisamente tanta per poter puntare a vincere i playoff di categoria per la seconda stagione consecutiva: “L’aspetto mentale diventa fondamentale. Il Chisola è una squadra che ha molte soluzioni e vuole dominare il gioco, ma in queste finali pesa molto l’emotività. Sappiamo che dobbiamo vincere per forza ma allo stesso tempo non abbiamo l’esigenza di farlo subito. Rispettiamo l’avversario ma sono convinto che anche loro si dovranno preoccupare di noi. Vogliamo dimostrare di meritare quello che abbiamo conquistato“.

“Il Vado può fare la Serie C? Finché uno non prova è difficile a dirsi ma sicuramente ha delle basi importanti per farla. Dalla Serie D alla Serie C c’è un salto importante, ma non penso che sia così distante dalle possibilità del Vado” dice Cottafava.