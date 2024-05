Under 13: New Basket ABC Ponente campione regionale di categoria

Alassio. Da tre stagioni è nata la New Basket ABC Ponente e il sodalizio che comprende Alassio, Albenga, Ceriale e il CMB di Borghetto Santo Spirito ha sempre lavorato per garantire a tutti i ragazzi il giusto percorso con allenamenti territoriali evitando grossi spostamenti ma permettendo a tutti di giocare nel loro livello più consono. Da queste basi è iniziato il percorso dell’Under 13 che si è laureata campione regionale di categoria strappando il pass per gli spareggi con la Toscana per un posto alle finali nazionali NBA.

Nella final four di Arenzano i ponentini superano Next Step Rapallo in semifinale con un perentorio 93-47 e Canaletto Spezia, al termine di un match equilibrato e dalle alte percentuali realizzative, con il risultato di 91-84.

La stagione è stata lunga ed iniziata nel girone di qualificazione dove i ragazzi di coach Devia con il supporto di Ciravegna si sono messi alle spalle Maremola, Loano, Diano e Le Torri accedendo, da primi, nel girone NBA. La compagine New Basket ABC Ponente, anche in questo difficilissimo raggruppamento, riesce a mettersi dietro le prime classificati degli altri gironi e specificatamente Canaletto, Pegli, Next Step Rapallo, My Basket Genova, Imperia, Tigullio e Vado.

Iniziati i play off con la vittoria nei quarti di finale contro Vado i ponentini hanno potuto festeggiare domenica sera ad Arenzano un primo posto meritatissimo chiudendo da imbattuti in Liguria.

“Solitamente New Basket ABC Ponente aggrega i ragazzi delle realtà di Pallacanestro Alassio, Basket Le Torri Albenga Ceriale, Borghetto dall’Under 14 in su consentendo a tutti il giusto percorso in squadre sia di élite che regionali ponendosi come obiettivo di far giocare i ragazzi e le ragazze al loro livello con allenamenti il più territoriali possibili ma quest’anno, conoscendo la bontà del gruppo e consapevoli che un bel risultato avrebbe aperto le porte agli spareggi nazionali si è deciso di anticipare i tempi – spiegano i dirigenti -. La scelta è stata azzeccata e, visto l’abbinamento a livello Under 13 con la famosissima NBA, sotto le insegna dei Brooklin Nets i ponentini si sono laureati campioni regionali e ora spareggeranno con le squadre toscane per l’accesso alle finali nazionali. Siamo ben consapevoli che agli spareggi l’asticella si alzerà ulteriormente ma già l’essere campioni regionali è un ottimo traguardo come sarà un’occasione da non perdere quella di potersi confrontare con squadre di una regione cestistica molto avanzata. Complimenti ai tutti i ragazzi per il risultato ottenuto e ora abbiamo una settimana di tempo per allenarci e cercare di affrontare al meglio degli spareggi che per noi sono un sogno che si realizza”.