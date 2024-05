Ugl Autonomie: “Riforma della Polizia Locale necessaria, ma con l’ascolto dei lavoratori e della lavoratrici impegnati sul campo”

Alassio. L’UGL Autonomie in campo per analizzare il disegno di legge delega sulla riforma della Polizia Locale. Si è svolto ad Alassio, lunedì 13 maggio, presso la Biblioteca civica un importante incontro per riflessioni e proposte sulla riforma della Polizia Locale.

“Il confronto con i lavoratori e le lavoratrici della Polizia locale di diversi comuni della provincia di Imperia e Savona si è rivelato importantissimo – raccontano il segretario nazionale UGL Autonomie Ornella Petillo e il coordinatore UGL PL Antonio Musciacchio – Ascoltare le persone che lavorano nel campo è necessario per rispondere efficacemente alle sfide attuali e future che la Polizia Locale affronta quotidianamente. Tuttavia, riteniamo che il testo proposto non rispecchi adeguatamente le necessità e le aspettative del

personale impegnato sul campo”.

Preoccupa “l’assenza di equiparazione in merito alle tutele pensionistiche, assistenziali e infortunistiche tra il personale della Polizia Locale e quello della Polizia di Stato. Anche le Risorse economiche non sono adeguatamente individuate ed è sempre tutto scaricato sui Comuni che chiaramente non possiedono grandi risorse da destinare alla strutturazione di una vera e propria riforma cruciale per la sua realizzazione”.

UGL Autonomie organizzerà quindi una serie di incontri sul territorio “per incontrare i lavoratori e le lavoratrici e raccogliere le proposte e le azioni necessarie per un lavoro dignitoso della polizia locale”.