Tutto pronto per “Loano Street Show”, Fipe: “Eventi biglietto da visita importante per valorizzare la città”

Loano. Dopo il grande successo di “Loano come Hogwarts”, La Fipe Confcommercio di Loano presenta un nuovo evento, “Loano Street Show”, in collaborazione con l’associazione Centro culturale polivalente, con il patrocinio del Comune.

Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito www.viviloano.it.

Sabato e domenica Loano si trasformerà nella capitale degli artisti di strada con acrobati, giocolieri, cantanti, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, clowns e mimi pronti a dare vita a oltre 150 spettacoli, che verranno messi in scena a rotazione nelle varie vie e piazze.

Sul lungomare sarà presente il mercatino dell’artigianato artistico (dove sarà possibile ammirare attraverso laboratori come nascono gli oggetti, dal bijoux al sapone), mentre bar, ristoranti e i locali della città proporranno street food, piatti tipici e vari appuntamenti golosi per accogliere i visitatori.

“Così Fipe-Confcommercio rinnova il suo impegno per valorizzare la città, il tessuto commerciale locale e la filosofia dell’accoglienza – spiega Daniela Leali, presidente di Fipe-Confcommercio Loano -. Siamo fermamente convinti che gli eventi siano una vetrina d’eccezione per far conoscere le nostre attività, ma anche per fidelizzare i visitatori che, dopo aver conosciuto l’offerta locale, poi tornano sul territorio. Per questo Fipe è sempre pronta a sostenere e organizzare le varie iniziative. Dopo il successo di ‘Loano come Hogwarts’ abbiamo deciso di promuovere il festival degli artisti di strada per offrire a residenti e turisti una città vestita a festa, certa che gli eventi possono rappresentare un biglietto da visita importante, specie alle porte dell’estate”.