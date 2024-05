Turismo e sport, Navone: “Garlenda capofila della Val Lerrone Outdoor Region: vogliamo essere l’alternativa al finalese”

Garlenda. Una grande iniziativa legata all’outdoor, con Garlenda capofila, per implementare ed impreziosire l’offerta turistica e per rendere l’entroterra ingauno “una valida alternativa al finalese”.

È l’ambizioso progetto del candidato sindaco di Garlenda Alessandro Navone, appoggiato dalla lista “Collaborazione e Progresso”. Un sogno, che può già contare su solide basi concrete.

“Abbiamo già preso i primi contatti, fatto le prime verifiche, e ci sono tutte le condizioni perché Garlenda sia capofila di una Val Lerrone Outdoor Region, – ha affermato Navone ai microfoni di IVG. – A noi piace chiamarla così e sarà una valida alternativa al comprensorio finalese per chi ama fare sport all’aria aperta, escursioni, mountain-bike. Vogliamo che Garlenda ne sia capofila e promotrice e confrontandosi con Albenga, Alassio e Laigueglia si dia questo valore aggiunto al nostro territorio”.

Ma i progetti per il futuro non finisco qui e passano attraverso “un confronto costante con la cittadinanza”, che negli anni non si è mai fermato e, anzi, “è diventato ancora più fitto e costruttivo in questi mesi”.

“Quella che sta per concludersi, – ha proseguito Navone, – è stata una campagna elettorale improntata particolarmente all’ascolto e al confronto con i cittadini. Da questo dialogo è nato il nostro programma, i cui punti coincidono con le esigenze dei cittadini. Un programma nato prima dal confronto con i candidati del nostro gruppo ‘Collaborazione e Progresso’ e poi con i cittadini”.

“Per noi il confronto è prima di tutto con gli abitanti di Garlenda: non è mai mancato in questi cinque anni ed è stato ancora più sentito durante la campagna elettorale, periodo in cui le persone hanno voglia di parlare, di dire la loro: noi li abbiamo ascoltati con piacere. Quello che mi è piaciuto particolarmente è che ‘ci siamo trovati’. I punti su cui hanno sensibilizzato sono esattamente quelli su cui noi vogliamo lavorare di più”, ha aggiunto ancora.

Primi punti su cui lavorare? La sicurezza e la manutenzione del territorio, come ha spiegato ancora il candidato sindaco di “Collaborazione e Progresso”: “Per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo cominciato a sostituire le telecamere di videosorveglianza e proseguiremo su questa strada. Ma ci impegneremo anche sul fronte della manutenzione del territorio: c’è tanto da fare e abbiamo le persone con le competenze giuste per farlo”.