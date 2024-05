Trenitalia potenzia l’offerta ligure all’insegna della sostenibiltà, capillarità e digitalizzazione: presentata la “Summer Experience 2024”

Liguria. Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo. La Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS – composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani – prende il via il 9 giugno e si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi PNRR direttamente assegnati a Trenitalia. Le novità della stagione estiva sono state presentate oggi a Roma da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

In Liguria nuove destinazioni e nuove fermate per un servizio più capillare.

“Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”, ha affermato Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia.

“Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio. Le molteplici iniziative intraprese in questi tre anni hanno, infatti, consentito di migliorare i risultati di customer satisfaction e tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo, in particolare per il segmento turismo; con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali”, ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

PIÙ SERVIZI PER LE RVIERE, LE 5 TERRE E LA MONTAGNA

Saliranno a 21 i collegamenti fra Intercity e Intercity notte che collegheranno la stazione di Monterosso. Confermato, dall’8 giugno al 15 settembre, il prolungamento a Bardonecchia, nei fine settimana, del treno della tratta Genova-Torino. Sempre nei fine settimana, inoltre, il collegamento Torino-Genova verrà prolungato su Savona, incrementando così l’offerta verso la Liguria. Per chi vuole andare all’estero, quest’estate si può raggiungere la Germania e l’Austria da La Spezia, Genova e altre località della Riviera, grazie ai collegamenti diretti Euronight, effettuati in cooperazione con le ferrovie austriache, che partono la sera e arrivano la mattina e permettono di viaggiare comodamente di notte e svegliarsi già in vacanza.

Anche con il Regionale aumentano le possibilità di collegamento potenziando le fasce orarie serali e notturni nel fine settimana tra Sestri Levante e La Spezia, Recco e Sestri Levante, Savona-Ventimiglia e ritorno in tutto il periodo estivo fino al 15 settembre. Implementate, anche in orario diurno, le corse da Genova per Sestri Levante e per Savona il sabato.

Inoltre, sempre a partire dal 9 giugno, nove collegamenti 5 Terre Express prolungano le corse con origine e destinazione La Spezia o Sarzana da Levanto (capolinea attuale) fino a Sestri Levante. Riattivata anche la fermata di Genova Vesima sulla linea Savona – Sestri Levante.

OFFERTA INTERMODALE PIÙ RICCA

Dal 25 maggio cresce l’offerta intermodale, con 80 collegamenti al giorno per Porto Venere e fino a 110 per Lerici tra andata e ritorno che consentiranno di raggiungere, proseguendo in bus dalla stazione di La Spezia Centrale con un unico biglietto di viaggio, le incantevoli località nella splendida cornice del Golfo dei Poeti.

Questi collegamenti si aggiungono alle varie proposte di viaggio intermodali già attive in Liguria, che consentono di raggiungere molte altre suggestive località situate lungo la Riviera, tra cui Noli, Varigotti, la Baia di San Fruttuoso, acquistando un unico biglietto sui canali di di vendita di Trenitalia.

NUOVI ITINERARI TRENI TURISTICI ITALIANI

La rinnovata offerta estiva di FS Treni Turistici Italiani si arricchirà con i collegamenti diurni: l’Espresso Versilia e l’Espresso Riviera. Il primo, con partenza da Milano, dal 6 agosto al 26 settembre, condurrà verso alcune tra le più belle località delle Cinque Terre, per poi proseguire verso Pisa e le spiagge della Versilia. L’Espresso Riviera, invece, viaggerà dal 3 agosto fino a fine settembre, da Milano a Ventimiglia, e attraverserà le spiagge della Riviera dei Fiori, fino a lambire la Costa Azzurra.

TRENITALIA, AZIENDA PET FRIENDLY E SEMPRE PIÙ CONVENIENTE

La società capofila del Polo Passeggeri si conferma attenta alle esigenze di tutti e offre vantaggi anche agli amici a quattro zampe. Per tutto il periodo estivo – dal 1° giugno al 15 settembre – cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente. Sui treni del Regionale, gli animali di piccola taglia possono sempre viaggiare gratis a bordo di un trasportino. Gli appassionati delle due ruote, invece, potranno trasportare le proprie bici gratuitamente sugli Intercity nel mese di maggio e tutto l’anno sui treni del Regionale della Liguria. Viaggiare con Trenitalia in estate sarà più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni tipo di passeggero. Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia offrono agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, per gli over 60, per chi viaggia in due, ma anche in gruppo. La nuova promozione per viaggiare in famiglia o tra amici (da 3 a 6 persone) con i treni del Regionale questa estate è la Family&Friends: si risparmia il 20% fino al 29 settembre. Vantaggi anche per i turisti internazionali che potranno acquistare fino a 10 viaggi sulle Frecce, FrecciaLink, Intercity giorno e notte ed Eurocity a partire da 139 euro. Sconti fino al 50% per chi viaggia con FS Treni Turistici Italiani.