Trasporto pubblico, sciopero di 24 ore il 27 maggio: “Problemi irrisolti che creano pesanti ricadute su gestione, sicurezza e servizio”

Savona. Le segreterie territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Faisa-Cisal, Ulg-Fna insieme alla RSU di Tpl Linea proclamano una seconda azione di sciopero di 24 ore il 27 maggio prossimo. Lo si legge in una nota sindacale.

“A seguito della procedura avviata in data 12 ottobre 2023 la rappresentanza sindacale, nello stesso giorno, ha avviato la prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione previsti dalla normativa (quello del 7 novembre 2023 concluso con esito negativo, del successivo richiesto il 17 gennaio 2024 a cui non è stato dato riscontro, al sollecito del 20 febbraio a cui non è stato dato riscontro). Il 7 marzo è stata attivata la seconda fase delle procedure di raffreddamento, il tentativo di conciliazione è avvenuto il 28 marzo presso la Prefettura di Savona, l’incontro ha avuto esito negativo. Il 2 aprile è stata proclamata una prima azione di 4 ore di sciopero per il 6 scorso”.

“La procedura – spiegano – è stata attivata relativamente a diverse problematiche: mancanza della realizzazione e della programmazione di iniziative sia di natura economica che organizzativa per la gestione del trasporto pubblico locale savonese contenute negli accordi sottoscritti con la Provincia di Savona; mancato sostegno all’equilibrio economico di Tpl Linea pesantemente colpito dall’aumento dei costi di gestione tramite l’adeguamento del contributo chilometrico. Queste problematiche generano pesanti ricadute gestionali, sui livelli di sicurezza, di manutenzione e sull’erogazione del servizio ai cittadini, mettendo a rischio il rispetto del contratto di servizio. L’insufficiente sostegno dei Comuni proprietari di TPL Linea sia di carattere gestionale che economico penalizza la società di trasporto al raggiungimento di indispensabili prospettive per il futuro”.

Le organizzazioni sindacali per questi motivi “proclamano per lunedì 27 maggio una seconda azione di sciopero così articolata: il personale viaggiante sarà fermo da inizio turno alle ore 5.00, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, dalle ore 20.00 a fine turno; il personale degli impianti fissi per tutto il turno/intera giornata. Il personale esentato come da accordo vigente del 26 ottobre 2010”.