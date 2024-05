Trasporti, gruppo Lega: “Nuovi treni super moderni in Liguria grazie al Mit”

Liguria. “Nuove risorse sono state stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Liguria”. Lo dice in una nota il gruppo Lega in Regione Liguria.

“Un risultato – spiega – ottenuto con l’impegno del ministro Salvini e del vice ministro Rixi. Grazie allo stanziamento di 22,3 milioni di euro la Regione Liguria potrà potenziare il parco treni del territorio con due nuovi modernissimi convogli ad alimentazione elettrica o idrogeno”.

“La Lega è per lo sviluppo che tiene conto anche dell’attenzione all’ambiente”, conclude il gruppo della Lega in Regione.

Il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone, candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione nord-ovest, fa eco: “Buone notizie per i trasporti della Liguria. Il Mit, grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi, ha stanziato 22,3 milioni di euro per investimenti in nuovi treni più moderni ed efficienti, così come previsto dallo schema di decreto di riparto nazionale. Risorse fondamentali, destinate a mezzi ad alimentazione elettrica o a idrogeno, realmente rispettosi dell’ambiente, senza cadere nella mera ideologia”.

“Con la Lega al governo più fatti e meno parole per i liguri”.