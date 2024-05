TPL Linea, sospeso lo sciopero del 27 maggio: bus regolari nel savonese

Savona. E’ stato sospeso lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale previsto per la giornata di lunedì 27 maggio: i bus di linea nella provincia savonese saranno quindi regolari.

“A seguito degli incontri tra enti soci, azienda, e organizzazioni sindacali, si è raggiunta una temporanea intesa per cui lo sciopero è stato sospeso”. E’ l’annuncio odierno da parte di TPL Linea a seguito del confronto portato avanti con i sindacati di categoria.

Le segreterie territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Faisa-Cisal e Ulg-Fna, insieme alla RSU di Tpl Linea, avevano indetto una protesta sindacale nell’ambito della vertenza in atto sul trasporto pubblico locale nel savonese e a seguito degli esiti negativi sulle procedure di raffreddamento nei recenti incontri che si sono svolti presso la Prefettura di Savona.

L’azienda di trasporto savonese, quindi, comunica che il servizio sarà regolare come prevista dalla consueta offerta per l’utenza.

Spiegano le segreterie sindacali e la Rsu di Tpl Linea: “La dirigenza e presidenza aziendale oggi hanno convocato le organizzazioni sindacali e la Rsu aziendale per una ulteriore valutazione delle problematiche poste nelle procedure di raffreddamento e oggetto dello sciopero del prossimo lunedì 27 maggio. L’azienda ha condiviso con la delegazione sindacale la convocazione ricevuta da parte dall’assessore ai trasporti della Regione Liguria assistito dalla struttura tecnica regionale per la rivalutazione dei finanziamenti spettanti alla nostra azienda. L’incontro è calendarizzato per il prossimo 31 maggio”.

“L’istanza rivendicata da anni dai lavoratori e dai loro rappresentanti è una adeguata rinegoziazione del contributo chilometrico e delle competenze economiche spettanti a Tpl Linea consentirebbe di programmare le urgenti azioni di miglioramento della manutenzione, del rinnovo del parco autobus, dei salari”.

Le organizzazioni sindacali e la Rsu hanno valutato “positivamente la convocazione da parte della Regione e la trattativa che ne conseguirà con gli Enti e la nostra azienda. Conseguentemente è stato sospeso lo sciopero indetto per il prossimo lunedì 27 maggio restando in attesa di verificare la consistenza e la reale volontà delle parti, riservandosi di proclamare nuove azioni di lotta se non vi sarà un accettabile riscontro alle richieste”.