TPL Linea, incontro in Regione: 20mln di euro per 54 nuovi mezzi elettrici e a metano

Provincia. Si è concluso positivamente l’incontro odierno in Regione Liguria con l’assessore regionale ai trasporto Augusto Sartori, cui erano presenti presenti, oltre al presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e all’assessore del Comune di Savona Rossello, anche il presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri e il direttore generale TPL Linea Giampaolo Rossi, e l’Ing. Rolandelli, vice direttore Infrastrutture e Trasporti della Regione Liguria.

L’incontro aveva lo scopo di proseguire il confronto aperto sulle richieste avanzate da Provincia e Comune di Savona sul tema degli investimenti per il rinnovo del parco mezzi e sull’adeguamento del contributo chilometrico regionale, al momento il più basso tra quelli

destinati alle aziende di trasporto della regione. Nel corso dell’incontro, i soci e l’azienda hanno formalizzato le proprie richieste.

In particolare, relativamente al parco mezzi è stata presentato un piano per l’acquisto di 54 nuovi mezzi nelle tipologie elettrico e metano, per un investimento complessivo di 20 mln di euro. Tale intervento consentirebbe di abbassare l’età media dei mezzi a disposizione di tpl da 13 a 9 anni.

Sul contributo chilometrico invece è stata ribadita la necessità di intervenire utilizzando da subito l’avanzo di gestione per arrivare progressivamente ad allineare la quota destinata all’azienda savonese a quella delle altre società della Liguria. Il termine per definire

queste partite è fissato nel mese di luglio entro il quale verrà definito l’assestamento di bilancio regionale e, con esso, le scelte sugli investimenti.

Nel corso della riunione si è deciso di aprire un tavolo tecnico tra Regione e azienda che dovrà sfociare in un nuovo incontro plenario che dovrà definire gli impegni da svolgersi entro i primi giorni di luglio.

“Oggi abbiamo fissato alcuni importanti paletti – interviene l’assessore Rossello -. Prima di tutto abbiamo formalizzato le nostre richieste, poi abbiamo aperto il tavolo tecnico e, soprattutto, abbiamo indicato nei primi di luglio il termine entro il quale dovranno essere definiti gli impegni della regione. Negli ultimi mesi TPL Linea ha avviato un importante percorso di sviluppo ed efficientamento, quindi ora ci aspettiamo un forte segnale dalla Regione chiedendole di investire sullo sviluppo del nostro territorio. Con la realizzazione di questo piano, il rinnovo del parco mezzi porterebbe all’eliminazione di tutti i mezzi euro 4 con importantissime ricadute anche dal punto di vista ambientale” conclude l’assessore savonese.

Soddisfatto anche il presidente Olivieri, che aggiunge: “Innanzitutto è stata accolta e condivisa la nostra richiesta di fabbisogno di rinnovo mezzi, definita in complessivi 20 mln di euro di cui 13 per la parte rotabile e 7 per le necessarie infrastrutture a supporto, con un totale stimato di ben 54 nuovi e più ecologici mezzi, tutti euro 5 ed euro 6”.

“Inoltre ci è stata confermata la volontà dell’amministrazione regionale di replicare in questo settore quanto già attuato sul rinnovo del parco ferroviario, con una prossima ed analoga misura d’investimento che sarà possibile definire in sede di assestamento di bilancio e che sicuramente sarà al centro dei lavori del nuovo tavolo tecnico che, sempre su nostra richiesta, la Regione Liguria ha condiviso di avviare con l’azienda già entro giugno” conclude il presidente Olivieri.