TPL Linea, ecco le variazioni al servizio nel savonese per la 4° tappa Giro d’Italia

Savona. TPL Linea avvisa l’utenza e i viaggiatori che, in occasione dello svolgimento della 4° tappa del Giro d’Italia, il giorno 7 maggio 2024, il servizio di trasporto pubblico locale subirà parziali interruzioni in base alle sospensioni della viabilità previste dall’organizzazione di gara sull’intero percorso di tappa.

Nello specifico, come da disposizioni delle Forze dell’Ordine, la circolazione veicolare verrà interrotta almeno 2 ore e 30 minuti prima del transito della gara ciclistica.

I Comuni interessati al transito saranno: Piana Crixia (con transito previsto per le ore 13:20) a seguire Dego, Cairo Montenotte, Carcare, Cosseria, Millesimo, Murialdo, Calizzano, Colle del Melogno, Bormida, Mallare, Altare, Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Loano, Borghetto, Ceriale, Albenga, Alassio, Laigueglia con arrivo ad Andora previsto per le ore 17:00 circa.

In base alla cronotabella, pertanto, le interruzioni del servizio avverranno progressivamente in base al passaggio di gara, nei seguenti intervalli orari:

– zona Valbormida: dalle ore 10:45 alle ore 15:30;

– zona Savona: dalle ore 12:30 alle ore 16:00;

– litoranea da Savona a Finale: dalle ore 13:00 alle ore 16:30;

– litoranea da Finale ad Andora: dalle ore 13:45 alle ore 17:00.

A fronte di quanto sopra pertanto le linee a lunga percorrenza 40 – 40/ – 58 e 61 subiranno sospensioni dal momento dell’interruzione dal primo capolinea e sino a fine corsa.

Di seguito le variazioni specifiche previste nei principali Comuni:

1. COMUNI DI PIANA CRIXIA – DEGO – CAIRO MONTENOTTE – CARCARE – MILLESIMO – MURIALDO – OSIGLIA – CALIZZANO – BARDINETO – BORMIDA – MALLARE – ALTARE.

A decorrere dalle ore 10:45 circa in partenza da Piana Crixia e sino alla riapertura del traffico veicolare che avverrà progressivamente con il transito della gara (previsto a Cairo Montenotte alle ore 13:40 circa, Carcare 13:50, Millesimo 14:00, Calizzano 14:30, Bormida 15:15, Altare 15:35 circa), verrà sospeso il servizio sulle linee 41 – 42 – 45 – 46 – 49 – 54 – 55 – 57 – 58 – 59 – 59/ – 60 e 61;

2. COMUNE DI SAVONA – TRANSITO GIRO D’ITALIA E PARTENZA DELLA TAPPA “GIRO-E” – e COMUNE DI VADO LIGURE.

A seguito della presenza in centro a Savona del “villaggio del Giro-E”, a decorrere da lunedì 6 maggio e per tutta la giornata di martedì 7 maggio, sino alla completa chiusura del transito veicolare prevista per il passaggio della tappa del giro d’Italia, le linee di Savona effettueranno le variazioni di percorso previste nelle giornate di mercato settimanale.

A decorrere dalle ore 12:30 circa di martedì 7 maggio e sino al passaggio gara previsto per le ore 15.45 circa, verranno apportate le seguenti modifiche al servizio:

– linea 1 e linea 1/ direzione centro: normale percorso sino in via Stalingrado all’intersezione con via Pirandello, svolta in via Pirandello, Stazione FF.SS., via Don Minzoni e quindi scarico passeggeri in via XX Settembre;

– linea 1 direzione Legino: partenza da via XX Settembre, via luigi Corsi e quindi regolare percorso;

– linea 1/ direzione Legino: partenza da via XX Settembre, via Luigi Corsi, via Collodi, Stazione FF.SS. e quindi regolare percorso;

– linea 2: servizio sospeso;

– linea 2/: Stazione FF.SS., via Vittime di Brescia, Ipercoop, corso Ricci direzione mare, via XX Settembre, via Luigi Corsi, via Collodi, Stazione FF.SS.;

– linea 3 direzione Santuario: Stazione FF.SS., via Don Minzoni, corso Ricci, Lavagnola circonvallazione e quindi regolare percorso;

– linea 3 direzione Savona: normale percorso sino a Lavagnola, corso Ricci, via XX Settembre, via Luigi Corsi, via Collodi, Stazione FF.SS;

– linea 4 direzione centro: normale percorso sino in via Don Minzoni e quindi scarico passeggeri in via XX Settembre;

– linea 4 e 4/ direzione Legino: partenza da via XX Settembre, via Luigi Corsi, via Collodi, Stazione FF.SS. e quindi regolare percorso;

– linea 5 – verrà suddivisa in due linee distinte:

– Stazione FF.SS., Fontanassa, via Vittime di Brescia, via Stalingrado, via Pirandello, Stazione FF.SS., via Don Minzoni, via XX Settembre, via Luigi Corsi, via Collodi, Stazione FF.SS.;

– Ospedale Valloria, San Benedetto, Ospedale Valloria;

– linea 6: servizio sospeso;

– linea 6/ direzione S. Ermete: Stazione FF.SS., via XX Settembre, via Luigi Corsi, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, corso Svizzera, superstrada, uscita MCTC e quindi regolare percorso;

– linea 6/ direzione Savona: normale percorso sino in via Piave all’intersezione con la superstrada dalla MCTC, superstrada, corso Svizzera, via Stalingrado, via Pirandello, Stazione FF.SS. e quindi scarico in via XX Settembre;

– linee 7 – 7/ – 16 – 17 – 18 – 30: effettueranno capolinea in località Torretta senza raggiungere il centro di Savona;

– linea 9 direzione Quiliano: partenza dalla Stazione FF.SS., via Don Minzoni, via XX Settembre, via Luigi Corsi, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, corso Svizzera, superstrada, uscita in via Quiliano nei pressi del Cimitero, Valleggia e quindi regolare percorso;

– linea 9 direzione Savona: regolare percorso sino a Valleggia, transito dal Cimitero, superstrada, corso Svizzera, via Stalingrado, via Pirandello, Stazione FF.SS. e quindi scarico in via XX Settembre;

– linea 10 direzione Segno: in partenza da Vado Ligure, via Ferraris, superstrada dalla rotonda dei Docks sino alla MCTC, via Piave in direzione Segno e quindi regolare percorso;

– linea 10 direzione Vado Ligure: normale percorso sino in via Piave all’intersezione con la superstrada dalla MCTC, superstrada sino all’uscita dei DOCKS e quindi arrivo a Vado Ligure;

– linea 12 e 13: servizio sospeso;

– linea 15: partenza da loc. Torretta, via Santa Lucia, regolare percorso sino in via Olivetta, ritorno in Savona sul regolare percorso e quindi interruzione della linea in loc. Torretta;

– linea 40/: servizio sospeso in base alla chiusura imposta sulla S.S. 1 Aurelia.

3. COMUNE DI BERGEGGI:

Dalle ore 13:00 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 16:00 circa:

– linea 37: servizio sospeso;

4. COMUNE DI FINALE LIGURE

Dalle ore 13:30 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 16:20 circa:

– linea 31: servizio sospeso;

– linee 32 – 34 – 35 – 36 e 49: le corse effettueranno la partenza dal capolinea di Finalborgo Banca senza raggiungere la Stazione FF.SS. di Finale Ligure;

5. COMUNE DI PIETRA LIGURE:

Dalle ore 13:40 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 16:30 circa:

– linea 83 e 84: corse delle ore 14:00 sospese;

– linea 85: corsa delle ore 15:00 sospesa;

– linea 86: corsa delle ore 14:00 effettua la partenza da Pietra via Crispi alle ore 14:10;

6. COMUNE DI LOANO:

Dalle ore 13:45 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 16:40 circa:

– linee 80 81: le corse in partenza ed arrivo a Loano effettueranno la fermata di via dei Gazzi nei pressi del Comando della Polizia Locale e raggiungeranno Toirano transitando da Boissano. In Comune di Borghetto, gli autobus effettueranno servizio sino in via Michelangelo all’intersezione con corso Raffaello;

7. COMUNE DI ALBENGA:

Dalle ore 14:00 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 16:50 circa:

– linee 72 – 73 – 75 – 76 – 77:

– in direzione monti gli autobus non effettueranno servizio alla Stazione FF.SS., via Pontelungo, piazza del Popolo e loc. Vadino. Le corse in partenza alle ore 14:10 / 14:15 effettueranno la partenza da loc. Porta Torlaro mentre le partenze delle ore 15.43 – 16.10 e 16.33 effettueranno le partenze dall’Ospedale di Albenga.

– in direzione mare le corse saranno interrotte presso l’Ospedale di Albenga;

8. COMUNE DI ALASSIO:

Dalle ore 14:15 circa e sino al passaggio di gara previsto alle ore 17:00 circa:

– linee 92 e 99: servizio sospeso;

9. COMUNE DI ANDORA – ARRIVO DI TAPPA.

A causa dell’allestimento dell’arrivo di tappa,

– dalle ore 18:00 di lunedì 6 maggio e sino a fine servizio, la linea 40 non raggiungerà il capolinea di via Vespucci. Gli autobus, giunti in via Mazzini, proseguiranno in via San Lazzaro, via Europa e quindi raggiungeranno il capolinea della Stazione FF.SS.. Nella tratta sarà possibile usufruire delle fermate di via Mazzini e successivamente di via Europa;

– dalle ore 5:00 a fine servizio di martedì 7 maggio, la linea 40 non potrà raggiungere il centro di Andora.

Gli autobus effettueranno capolinea in loc. Rocce di Pinamare.

La linea 93, in arrivo da Testico non raggiungerà il centro di Andora ma effettuerà capolinea presso la Stazione FF.SS. di Andora.

“Al momento della riapertura al traffico veicolare potranno verificarsi ritardi dovuti ai tempi tecnici necessari al raggiungimento dei vari capolinea. Non si escludono eventuali disagi sulle altre linee non direttamente interessate al transito della competizione sportiva2 precisa l’avvivo dell’azienda di trasporto pubblico locale.