TPL Linea: ecco le prossime variazioni di servizio nel savonese

Savona. TPL Linea comunica le prossime variazioni di servizio al trasporto pubblico locale nel savonese per eventi e lavori che comporteranno modifiche alla viabilità.

Al fine di consentire le opere di risanamento del ponte sulla Sp 2 “Albisola – Ellera – Savona” nel comune di Albisola Superiore, con la conseguente chiusura al transito veicolare, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di martedì 28 maggio, ecco cosa cambierà:

– La corsa della linea 17 in partenza da S. Bernardo alle ore 8.50 in transito a Ellera alle ore 9.12 effettuerà il passaggio sulla S.P.334 e non dalla S.P. 2.

– La corsa da Albisola “Prana” delle ore 11.33 per Ellera si attesterà in Piazza Fratelli Bandiera e alle ore 11.45 effettuerà il ritorno in direzione mare.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione “50 anni della Croce Bianca” nel comune di Borghetto S. Spirito, per la giornata di domenica 26 maggio, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 circa, verranno chiuse al transito veicolare via Patrone, via Piave e via Viglieri. Nella sola direzione mare – monti le linee 80 Calizzano – Balestrino – Toirano – Finale e la linea 81 Toirano – Loano – Finale effettueranno normale percorso fino a corso VI Novembre quindi svolteranno a destra in via D. Minzoni, proseguiranno in via Trilussa, corso Raffaello, via Michelangelo e riprenderanno il regolare percorso. Verranno istituite due fermate provvisorie in via Trilussa all’altezza delle Poste e l’altra in via Michelangelo nei pressi del distributore di carburante.

Per lo svolgimento della fiera di Santa Caterina nel comune di Cengio, per tutta la giornata di domenica 26 maggio la strada Sp 339 verrà chiusa al traffico veicolare. In conseguenza di quanto sopra, nel periodo indicato, la linea 46/ Millesimo – Cengio effettuerà servizio con i daily e subirà le seguenti variazioni di percorso:

– Direzione Millesimo – Cengio: normale percorso fino in via Padre Garello, svoltare a sinistra in via della Bormida, via Isole, piazza S. Barbara, svoltare a destra passando di fronte alla chiesa e quindi svoltare a sinistra sulla S.P.339 riprendendo il regolare percorso.

– Direzione Cengio – Millesimo: normale percorso fino alla S.P.339, svoltare a destra in via Matteotti, a sinistra in via Verdi, piazza S. Barbara, via Isole, via della Bormida riprendere il regolare percorso in via padre Garello.

A seguito della manifestazione “Freestyle show” nel comune di Savona, per tutta la giornata di giovedì 30 maggio 2024 sarà chiusa al traffico veicolare via Paleocapa nel tratto compreso tra piazza Mameli e piazza del Popolo. Da inizio servizio fino alle ore 20.00 circa e comunque fino a fine esigenze, le linee di Savona effettueranno le variazioni di percorso previste nelle giornate di mercato settimanale, eccetto le linee 7-7/-16-17-18-30 in arrivo da levante alla Torretta che proseguiranno in via Paleocapa fino a P. Mameli, via Sauro, P. Saffi, via Boselli, via Sormano, via Don Minzoni e poi riprenderanno il regolare percorso.