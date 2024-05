Toti sulle presunte pratiche agevolate a Spinelli: “Nessun intervento diretto, sempre preservato un equilibrio istituzionale”

Liguria. “Non vi è mai stato alcun mio intervento nel merito della durata della concessione, per altro elaborata dagli uffici tecnici di Autorità portuale senza alcuna intromissione della Regione e la durata di trenta anni viene ritenuta equa dagli uffici, ma viene ritenuta equa anche dall’ex Procuratore della Repubblica Francesco Cozzi, come riporta l’intervista del Corriere della Sera del 12 maggio”. Si difende, citando anche le dichiarazioni recenti dell’ex procuratore di Genova (tornato alla ribalta delle cronache perché dalle carte è emersa una consulenza al gruppo Spinelli, dopo che era andato in pensione dalla magistratura) il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti (qui la versione integrale della memoria difensiva).

Lo sa nelle 17 pagine di memoria difensiva (fatta avere alla stampa contestualmente alla fine dell’interrogatorio di oggi) da una delle principali accuse che lo hanno portato all’arresto per corruzione, perché secondo i pm avrebbe agevolato (tramite le pressioni sul presidente del Porto Paolo Signorini e sul membro del comitato portuale nomitato dalla Regione Andrea La Mattina), diverse ‘pratiche’ a partire dal rinnovo trentennale del terminal Rinfuse all’imprenditore Aldo Spinelli in cambio di finanziamenti per le campagne elettorali. Il governatore

“Non ho mai partecipato alle riunioni tecniche svolte, da un lato, per esaminare la concessione, dall’altro per concatenare le varie attività: rinfuse, Carbonile, tombamento – dice Toti – A tali riunioni partecipano Porto e Commissario Bucci, sole istituzioni direttamente coinvolte. L’unico intervento diretto con il commissario La Mattina si risolve, stando alle stesse intercettazioni di La Mattina, in una disamina sul futuro del Porto come eminente interesse pubblico della città. Senza alcuna pressione come dichiarato esplicitamente dallo stesso La Mattina”.

Toti sostiene di non aver esercitato alcuna pressione su Giorgio Carozzi (che in comitato portuale rappresentata il Comune di Genova): “Le presunte pressioni, gli asseriti interessi e rapporti riportati dalle parole intercettate del Carozzi, affermazioni per altro ondivaghe e spesso contraddittorie, sono evidentemente frutto di sentito dire o di opinioni riportate”. E ribadisce: “Non sono mai intervenuto direttamente nel merito degli atti in elaborazione né sulle valutazioni effettuate dagli organi competenti, non ho mai presenziato alle riunioni tra Commissario, Porto e parti in causa”.

Dice di aver sempre preservato “un equilibrio istituzionale” senza intervenire “direttamente né alle riunioni tecniche né in alcun mondo diretto e indiretto sui due rappresentanti del comitato portuale nominati dai sindaci di Savona e Genova”. “Il mio intervento si è limitato ad assumere informazioni circa lo stato della situazione, a caldeggiare un accordo il più possibile equo tra le parti in causa, al fine di evitare grave danno agli interessi della città.”

E anche sul raggiungimento alla fine del 2022 dell’accordo tra Gianluigi Aponte e Aldo Spinelli, dopo che il primo aveva minacciato di andare in tribunale Toti dice che “la mia azione deve ritenersi nella sua realtà fattuale quale attività volta a perseguire il primario interesse del porto”.