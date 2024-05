Toti dovrebbe dimettersi? Sul canale WhatsApp di IVG oltre l’85% vota “sì”

Liguria. Giovanni Toti dovrebbe dimettersi da presidente della Regione? Lo abbiamo chiesto ai quasi 12mila iscritti al nostro canale WhatsApp. Ed è emerso che oltre l’85% di chi ha risposto pensa che il governatore ligure – attualmente sospeso dal suo incarico trovandosi agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, voto di scambio e falso – dovrebbe farsi da parte.

Una domanda a risposta secca: sì, no, non saprei. Nell’arco di circa 24 ore, su un totale di 11.747 iscritti al canale, hanno partecipato alla votazione 607 utenti. Di questi, 519 si dichiarano favorevoli alle dimissioni, cioè il 85,5%. Nella quota restante, 62 contrari (10,2%) e 26 indecisi (4,3%)). I dati sono provvisori perché nel frattempo stanno arrivando altre risposte.

Sul canale di Genova24, la testata di riferimento di Genova, hanno votato 1.081 iscritti con questi risultati: 863 a favore delle dimissioni (79,9%), 145 contrari (13,4%) e 73 indecisi (6,7%).

È bene precisare che il dato non emerge da un sondaggio svolto con finalità statistiche e che non è stato applicato il metodo scientifico necessario per selezionare il campione in modo rappresentativo. Le risposte, quindi, non pretendono di rispecchiare fedelmente il sentimento degli elettori, anche se appaiono abbastanza coerenti col quadro politico di queste ore.

Le opposizioni, infatti, chiedono compatte un passo indietro al governatore, anche per non lasciare la Liguria nell’immobilismo (concetto su cui sta tornando a più riprese il mondo riformista, dal Pd a Italia Viva), mentre il centrodestra è più combattuto: se da una parte c’è chi fa quadrato insistendo su concetti come garantismo e piena fiducia, dall’altra diversi esponenti hanno aperto all’ipotesi delle dimissioni (tra cui Rixi nelle scorse ore), lasciando intendere che si sta già lavorando per aprire una nuova fase.

Giovanni Toti fu rieletto nel 2020 con un consenso personale molto ampio, pari al 56,13% degli elettori, quasi uguale alla quota ottenuta dalla coalizione. Tuttavia, considerata l’affluenza al 53,42%, si può dire che solo il 28,6% dei liguri aventi diritto al voto ha scelto esplicitamente di riconfermarlo alla guida della Liguria.

