Toirano, la polizia locale “rottama” otto veicoli abbandonati

Toirano. Dal 2023 la polizia locale di Toirano ha attivato le procedure per la rimozione dei veicoli in stato di abbandono presenti sul territorio comunale.

Tali procedure, che prevedono tempi piuttosto lunghi per la rimozione (dopo il rintraccio del proprietario e la notifica del verbale di constatazione del veicolo in stato di abbandono devono decorrere 60 giorni) hanno portato, nel 2024, alla rottamazione di due autovetture e di due motocicli, mentre sono in corso gli atti che porteranno a breve alla rottamazione di altre quattro autovetture.

A seguito delle attività poste in essere dalla polizia locale i proprietari diffidati hanno rimosso tre autocarri, tre autovetture e due motocicli.

Tutte queste attività, che hanno comportato la rottamazione anche di veicoli sottoposti a fermo amministrativo, ma ormai ridotte a rottame, sono state realizzate a costo zero per l’ente e hanno consentito benefici sia per l’ambiente sia per la fruibilità dei parcheggi, ma anche di pulizia e riordino di alcuni siti.

L’assessore delegato alla polizia locale ha dichiarato: “Mi considero molto soddisfatto del lavoro svolto in questi anni dagli agenti della polizia locale di Toirano che, sebbene con un organico ridotto, hanno sempre risposto alle esigenze del paese. Molte sono ancora le situazioni da risolvere, ma con le competenze e l’impegno dei nostri agenti, sono certo che non tarderemo alla risoluzione delle stesse”.