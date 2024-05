Toirano 2024, Roberto Bianco presenta le “panchine a libro” dedicate al poeta Bartolomeo Emanuele Maineri

Toirano. “A proposito di come sia possibile divulgare la cultura locale, mi piace pensare ad un viaggio… Con questo progetto, invitiamo chiunque viva il paese, o passando di qui, ne sia incuriosito e affascinato, a ripercorrere attraverso quello che, nel programma del nostro gruppo “Insieme per Toirano” abbiamo chiamato “Itinerario culturale”.

Così il candidato sindaco toiranese Roberto Bianco presenta una dei punti programmatici sul fronte della cultura e del turismo.

E nello specifico aggiunge: “Un percorso sensoriale, che ripercorrendo le vie del paese, vi consentirà di sostare sulle “panchine a libro”. Pensate e costruite in materiale riciclato per regalare a chiunque lo volesse, un angolo di pace, un invito alla meditazione, al nutrimento dell’anima… Un ristoro spirituale, aprendo una finestra sul poeta ottocentesco, figura di spicco nella nostra Liguria ma non solo, nell’Italia tutta”.

“Patriota, amico di Garibaldi e Mazzini, il cui genere letterario aveva anticipato l’odierna fantascienza. Sto parlando di: Bartolomeo Emanuele Maineri (Toirano, 21 agosto 1831 – Roma, 24 Marzo 1899). Porre l’attenzione su questa figura toiranese sarà un veicolo trainante per far conoscere e amare questi luoghi, per divulgare cultura, che è insieme bellezza e valorizzazione dei nostri paesaggi naturali” aggiunge ancora Roberto Bianco.

Le “panchine a libro” saranno illuminate da lampioni fotovoltaici, sarà pertanto possibile, sostare su di esse anche la sera. Verranno messi a disposizione libri e per agevolare la divulgazione e la conoscenza avvalendoci della tecnologia, con il barcode potremo leggere il libro digitale dedicato al nostro caro poeta Bartolomeo Maineri”.

“Oltre ad essere un angolo di relax a disposizione di tutti i nostri concittadini, questi punti strategici daranno lustro e decoro al nostro paese. Saranno, un invito alla lettura…Un modo di approfondire la conoscenza considerato antico forse, ma senza passato non esiste futuro”.

“Il futuro sta, come enunciato sopra, nella diffusione telematica dei libri, nella fattispecie le opere del nostro Maineri. Sarà nostra premura creare una sinergia tra “l’itinerario culturale “e le scuole italiana, e non solo. Queste oasi di pace potranno rappresentare un veicolo turistico e didattico importante per tutti noi” conclude il candidato sindaco toiranese.