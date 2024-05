Toirano 2024, De Fezza sfida gli avversari: “Confrontiamoci in un dibattito”. Bianco accetta, Bertolotto no: “La gente valuterà i candidati in altri modi”

Toirano. Pare proprio che sarà raccolto solo in parte il “guanto della sfida” che l’altra sera Giuseppe De Fezza, sindaco uscente di Toirano e in corsa per un secondo mandato, ha lanciato ai suoi avversari Marco Bertolotto e Roberto Bianco.

Durante la presentazione dei candidati e del programma elettorale della sua lista “Semplicemente Toirano”, De Fezza ha risposto ad alcune affermazioni fatte da Bertolotto durante la presentazione del suo gruppo “Toirano torna al futuro”. Ribattendo alle “accuse”, De Fezza ha invitato l’avversario a misurarsi faccia a faccia con lui in un dibattito pubblico.

E se il terzo contendente Roberto Bianco si dice “assolutamente disponibile a partecipare per presentare le idee e le proposte elaborate dal nostro gruppo ‘Impegno per Toirano’ per i prossimi anni”, Bertolotto non ha alcuna intenzione di accettare la sfida.

“Un dibattito? Non ho alcun interesse a partecipare – ha spiegato a IVG.it – La gente saprà valutare candidati e programmi anche senza un confronto di questo genere. Le risposte che potrebbe dare De Fezza in quella serata non cancelleranno il fatto che Toirano è un comune abbandonato”.

E dunque con solo due terzi degli sfidanti disponibili al confronto, difficilmente potrà essere davvero organizzato (in autonomia dai tre candidati o da qualche associazione o cittadino particolarmente volenteroso) un dibattito pubblico per togliere definitivamente i dubbi di chi, magari a pochi giorni dal voto, ancora ha qualche dubbio su chi dovrà essere il candidato meritevole della sua fiducia. Ma c’è ancora tempo per cambiare ancora le carte in tavola.