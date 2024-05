Toirano 2024, Bianco: “Ecco il Family Park con giochi e gonfiabili per far divertire e creare aggregazione”

Toirano “Uno degli impegni imprescindibili della nostra lista sarà la riqualificazione e la messa in sicurezza dei vari parchi pubblici dove giocano e socializzano i nostri bambini, il nostro futuro”. Lo afferma Roberto Bianco, candidato sindaco con “Impegno per Toirano”.

“Il programma comprende, tra i tanti progetti, anche la costituzione, in uno stabile comunale in stato di semiabbandono, di un’area giochi al coperto, convenzionata e con gonfiabili, un luogo di ricreazione ed aggregazione permanente che abbiamo deciso di chiamare ‘Family Park’. Di strutture simili, nella zona, ce ne sono poche e distanti e contiamo che diventerà un’ attrazione fissa per le famiglie di Toirano e dei paesi limitrofi”.

“Per quanto riguarda gli altri parchi pubblici, perseguiremo l’ obiettivo di una loro riqualificazione e messa in sicurezza, sia dei giochi che dei parchi stessi, con la creazione, al Parco Romina, di una tettoia che permetta, nei torridi giorni di sole di estate o in quelli di pioggia, di trovarvi rifugio. Per il Parco Rosciano, oltre alla rimozione di particolari architettonici che riteniamo pericolosi per i bimbi più piccoli (oltre che per gli adulti) come spigoli e gradini e l’ adeguamento alle misure di sicurezza dei giochi, un’ altra novità sarà la creazione, nello spazio saltuariamente occupato dal mercatino settimanale, di un cinema e di un teatrino all’aperto e altro”.

“Nessun dubbio, per il mercato settimanale abbiamo già pronta una soluzione molto migliorativa in una zona ancora più centrale e comoda del paese ma, di questo, ne parleremo più avanti”