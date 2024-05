Tir contro guardrail in A10, tratto ancora chiuso e viabilità in tilt

Liguria. Ancora pesantissimi disagi al traffico sulla A10 a causa di un incidente che, martedì mattina, ha coinvolto un tir.

Il mezzo pesante è finito contro il guardrail all’altezza del casello di Pra’, in direzione Ventimiglia, e ha perso un ingente quantitativo di olio e carburante. Nessuno è rimasto ferito, ma è stata disposta una deviazione in uscita a Pra’ e i caselli di Pegli e Aeroporto sono chiusi in entrata verso Ventimiglia.

Poco prima delle 17 si registravano ancora 10 km di coda, ma secondo le previsioni ci vorrà ancora tempo per smaltire il caos viario. Ripercussioni pesantissime sull’Aurelia e ponente genovese fortemente congestionato, complice anche la pioggia.

Chi è diretto a Ventimiglia deve uscire e rientrare a Genova Prà. A chi proviene da Milano ed è diretto a Savona/Ventimiglia, consigliamo di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.