Tennistavolo, Toirano ha ospitato i campionati provinciali 2024: i vincitori

Toirano. Il palazzetto dello sport di Toirano ha ospitato l’edizione 2024 dei campionati provinciali Savona, con l’organizzazione della ASD Toirano. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio, sui sei tavoli allestiti nell’impianto toiranese, si sono affrontati 27 pongisti, dando vita a 82 partite al termine delle quali sono stati assegnati 6 titoli.

Il campione provinciale Assoluto è Marco Cristalli (Don Bosco Varazze), che ha prevalso per 3 a 1 su Andrea Marino (Toirano), secondo classificato. In terza posizione si sono piazzati Gianluca Ferrari (Varazze) e Christian Galfrè (Toirano).

Per Marco Cristalli anche il titolo di campione provinciale Quarta Categoria.

In ambito femminile, il titolo provinciale Assoluto è di Silvia Chiappori (Varazze); seconda classificata Bianca Sportelli (Toirano).

Nel doppio Assoluto ha primeggiato la coppia composta da Stefano Rebecchi (Toirano) e Silvia Chiappori (Varazze); seconda posizione per Gianluca Ferrari e Luca Lastrego (Varazze), terza per Vittorio Carchero e Nello Pruiti Ciarello (Toirano), quarta per Fabio Orsi e Giuseppe Orsi (Savona).

Il singolo Quinta Categoria maschile ha visto imporsi, al termine di girone all’italiana molto combattuto, Roberto Pesce (Toirano). Seconda posizione per Andrea Marino (Toirano), terzo Federico Occelli (Toirano), quarto Stefano Tavilla (Toirano). A seguire, quinto posto per Gianluca Ferrari (Varazze), sesto per Vittorio Carchero (Toirano).

Il torneo più partecipato, il Sesta Categoria maschile, con 14 iscritti, ha visto il successo di Luca Lastrego (Varazze). Secondo classificato Nello Pruiti Ciarello (Toirano); terzi a pari merito Gianluigi Marras (Toirano) e Sarthak Das (Savona).

Piazzamento nei quarti di finale per Alessandro Fossati (Varazze) e Enrico Bessone (Toirano).

Nel singolo giovanile, dedicato agli Under 21, a vincere è stata la più giovane in gara: Bianca Sportelli (Toirano), classe 2011. Seconda posizione per Carlo Panizza (Toirano), terza per Leonardo Ponassi (Toirano), quarta per Massimo Ponassi (Toirano), quinta per Francesco Ottavio Vacca (Toirano).

Un riconoscimento è stato assegnato a Giuseppe Orsi del Tennistavolo Savona, classe 2013, partecipante più giovane della manifestazione. Le premiazioni sono state effettuate da Antonino Costa, delegato provinciale Fitet.

Gli altri podi della manifestazione

Il più giovane partecipante e il delegato provinciale Fitet