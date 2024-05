Telecomunicazioni, Marabello (Indipendenza): “No al 5G, non si può continuare a giocare con la salute dei cittadini”

Liguria. “Alzare i limiti elettromagnetici allineando l’Italia all’Europa con l’obiettivo di accelerare la realizzazione delle nuove reti 5G a sostegno della digital economy è l’obiettivo perseguito e realizzato dal Governo Meloni. Infatti da lunedì 29 aprile sono entrati in vigore i nuovi limiti elettromagnetici nelle telecomunicazioni, il che tradotto in un linguaggio accessibile a tutti significa più elettrosmog per i cittadini. Sembra che al governo poco importi della salute delle persone, sembra che a loro interessi piuttosto arricchire gli operatori economici che stanno dietro a tutto questo”. Lo afferma Fabrizio Marabello, membro della direzione nazionale Movimento Indipendenza e coordinatore di Savona e provincia.

“Con questi nuovi limiti si viene a creare una vera e propria sanatoria per tantissimi impianti sparsi in Italia (e quindi anche nella provincia di Savona), già oggi fuori legge per aver sforato i limiti di 6 V/m, che saranno improvvisamente condonati e rientreranno magicamente nei limiti consentiti. Un bel risultato per l’esecutivo di centro-destra, che riceverà i ringraziamenti dalle multinazionali delle telecomunicazioni che operano nella nazione, tutte, fra l’altro, rigorosamente straniere”.

“Il Movimento Indipendenza guidato dall’onorevole Gianni Alemanno a riguardo ha le idee chiare: basta giocare con la salute dei cittadini. A Santa Margherita Ligure hanno ‘spento’ il 5G, quindi qualcosa si sta muovendo e forse c’è una certa consapevolezza. Il sindaco del Comune di Lavagna ha emesso una ordinanza contingibile e urgente (ordine che l’autorità amministrativa è autorizzata a emanare per fare fronte, con misure normalmente provvisorie, e con efficacia e immediatezza, a situazioni non prevedibili di pericolo attuale o imminente per la tutela di interessi pubblici) con la quale vieta su tutto il territorio comunale ‘qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici a oggi vigenti pari a 6 V/m e che nessuna ragione tecnica, tecnologica o economica potrà giustificare un aumento di tale limite con rischio per la salute della popolazione'”.

“Invitiamo pertanto i sindaci dei Comuni della provincia di Savona che hanno a cuore la salute dei cittadini a emettere un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica in materia di limiti ai campi elettromagnetici, l’unico atto extra legem che può ‘disapplicare’ la legge del Governo”.