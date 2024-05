Successo per il progetto UWA Ugi Weekend ad Alassio, il fine settimana al mare per i piccoli malati oncologici del Regina Margherita

Alassio. Si chiama UWA, Ugi Weekend ad Alassio, l’iniziativa che ha consentito a sei famiglie di altrettanti bambini in cura a Torino e ospiti di Ugi (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Odv), di trascorrere un intero fine settimana in una delle località marittime liguri più rinomate della Riviera di Ponente. Il progetto nasce da un’idea di Davide Revello, balneare da oltre trent’anni, che ha messo a disposizione nei giorni 25 e 26 maggio i suoi Bagni Corner Beach per i bambini accompagnati da fratellini e genitori. Sono stati due giorni di intrattenimento e giochi, il tutto, ovviamente, in forma rigorosamente gratuita grazie al contributo prezioso degli sponsor.

“In inverno trascorro gran parte del mio tempo a Torino – spiega Revello -. Sono stato colpito dalla realtà di Ugi che ho imparato a conoscere molto bene e mi sono detto: anche io voglio fare qualcosa per questi bambini che ogni giorno combattono una battaglia difficilissima. Ecco allora l’idea di regalare loro un intero weekend di relax e di spensieratezza mettendo a disposizione il mio stabilimento e il mio staff, composto dai mei figli Simone e Marco, con la sua futura moglie Barbara, e da tanti amici che si sono offerti di partecipare, come i miei colleghi, i ristoratori e gli albergatori della zona. Sono istruttore di nuoto, in passato ho lavorato molto nelle piscine con bambini affetti da disabilità o malati, so quello che passano e cosa devono sopportare le famiglie. E’ importante da parte di chi è più fortunato dare loro una mano, sempre. Anche un piccolo gesto può fare la differenza. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, compresa la mia famiglia”.

Marcella Mondini, segretario generale di Ugi, ha dichiarato: “Ringraziamo di cuore Davide Revello e tutti coloro che hanno reso possibile un’iniziativa davvero straordinaria, che ha regalato ai bambini e alle loro famiglie due giorni di divertimento e spensieratezza, fondamentali quando si affronta un percorso di cura”.

Il weekend

Le famiglie sono giunte ad Alassio (su un autobus privato) sabato intorno alle 10,30 e, dopo essersi sistemate nei propri alberghi, hanno trascorso in spiaggia il resto della mattinata per poi mangiare sotto il proprio ombrellone o nel dehors della spiaggia coccolati dall’intero staff e dal menù prelibato offerto dai ristoranti Sail Inn e Panama. Nel pomeriggio i bambini hanno giocato in mare, complice il bel tempo, e i genitori si sono rilassati al sole non prima, però, di avere gustato il gelato della Gelateria Leccarìe. La sera tutti alla Pizzeria88 per asssaggiare la pizza di Antonio, una delle più buone di Alassio. La domenica mattina è stata allietata dallo show del Mago Taz, al quale ha partecipato anche il vicesindaco Angelo Galtieri che ha donato ai bambini borse e magliette. Quindi tutti in acqua e poi a tavola, sotto l’ombrellone, con gli hamburger del Lounge Bar Cb3 e le patatine del Ristorante Marina’s. Il pomeriggio si è chiuso con un nuovo giro gelato della Leccarìe e poi alle 17 circa il rietro a Torino.

Durante il soggiorno sono state donate ai bambini, alle famiglie e a tutti i gentili partner del progetto, magliette con il logo del progetto UWA e di Ugi.

Il progetto UWA, ideato dai Bagni Corner Beach di Alassio, si è concretizzato grazie all’aiuto di chi ha creduto in esso, a partire dagli Sponsor: Automotomarco (Torino), Golden Garage (Moncalieri), CityEmotion (Torino-Alassio), Fissore Ceramiche (Torino), Morando Petfood Spa (Andezeno, Torino), Hotel Rosa Allegroitalia (Alassio), Hotel Aida, Hotel Danio, Residence Panama, Ristorante Sail Inn, Ristorante Panama, Ristorante Marina’s, Pizzeria 88, Gelateria Leccarìe, Bagni Bernardino. Si ringraziano per il preziosissimo supporto: il Lounge Bar CB3, Luca Galtieri e Marco Dottore Agenzia Eccoci di Alassio, il Mago Taz, il Comune di Alassio nella persona del vicesindaco Angelo Galtieri, Alassio Magazine.