Stella, due nuovi mezzi per la Croce Rossa grazie alla donazione di “Mamma” Gina

Stella. Sarà una cerimonia emozionante quella di domenica prossima per il Comitato stellese della Croce Rossa Italiana e per tutta la comunità, per l’inaugurazione dei mezzi acquistati con la significativa donazione di mamma Gina in memoria del figlio Massimo Cambise.

Un gesto più che mai prezioso, rivolto al prossimo, nel ricordo di Massimo al campo sportivo “Silvio Perazzo” di Stella San Bernardo.

“Questa generosa donazione è stata impiegata per l’acquisto di una nuova ambulanza 4×4 e di un mezzo destinato al reparto di protezione civile, potenziando così le nostre capacità di intervento in situazioni di emergenza” spiegano i soccorritori.

“La nuova ambulanza 4×4 sarà fondamentale per garantire un accesso tempestivo e sicuro alle aree difficilmente raggiungibili, consentendo alla Croce Rossa di fornire soccorso immediato anche in condizioni avverse. Il mezzo destinato al reparto di protezione civile sarà utilizzato per potenziare le attività di prevenzione e di risposta alle emergenze sul territorio, contribuendo a garantire la sicurezza e il benessere della comunità”.

Grande soddisfazione e gratitudine: “Tutti i volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Stella desiderano ringraziare di cuore mamma Gina per la sua generosità e per aver reso possibile questo importante investimento nei mezzi di soccorso”.

I militi si rivolgono anche ai cittadini e non solo “invitiamo tutta la popolazione di Stella e dei dintorni a partecipare all’inaugurazione per mostrare la propria gratitudine e supporto per questo significativo contributo che migliorerà la sicurezza e il benessere di tutti”.

Appuntamento domenica dalle 14.30, al “Silvio Perazzo”.

Il sindaco, Andrea Castellini, è particolarmente orgoglioso di questa grande gesto di solidarietà. “Sono davvero felice che esistano ancora delle persone come Gina che dimostrano generosità e vicinanza verso un reparto così importante per la salute pubblica. Vi aspetto numerosi a questo gradito e bellissimo evento di domenica”.