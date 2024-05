Spotorno, lieve intossicazione in una rsa: 14 ospiti in ospedale per accertamenti

Spotorno. Lieve intossicazione. È questo il motivo per cui 14 ospiti di una rsa, questa mattina, sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

Stando a quanto riferito, a causarla sarebbe stata la presenza di un residuo di disinfettante all’interno di una brocca dell’acqua, utilizzata per dissetare gli ospiti.

Una volta accortisi dell’accaduto, gli operatori hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto, diverse ambulanze: dalla croce bianca di Borgio a Pietra Soccorso, dalla bianca di Spotorno alla croce rossa di Vado.

Gli ospiti che hanno ingerito l’acqua sono stati così smistati: 7 sono stati accompagnati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e altri 7 al San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito, sono tutti in buone condizioni di salute e nessuno mostrerebbe nemmeno sintomi da intossicazione, ma resteranno per qualche ora in osservazione.