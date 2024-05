Spotorno, interpellanza di Spiga e Pendola: “Sempre più cinghiali in centro al paese, l’amministrazione cosa fa?”

Spotorno. Massimo Spiga e Francesco Pendola, consiglieri comunali di minoranza di “Noi per Spotorno che Vorrei” hanno presentato al sindaco Mattia Fiorini e agli assessori Marifa Peluffo e Veruska Schoepf un’interpellanza a proposito della “sempre più massiccia di cinghiali nel centro del paese”. L’interpellanza è stata presentata alla luce del “timore di molti di incontrare gli ungulati e della pericolosità per la presenza dei bidoncini della raccolta della frazione dell’umido, che vengono rovesciati in mezzo alla strada”. I due consiglieri vogliono “comprendere quali azioni vuole intraprendere per limitare le incursioni”.

Si legge nel documento: “Il 6 maggio scorso abbiamo protocollato una nota con la quale portavamo all’attenzione del Comune la problematica degli animali selvatici in paese ed in particolare all’interno del Parco Monticello, area di fruizione per bambini e famiglie, anche nelle ore serali, visto l’approssimarsi della stagione estiva. Il 13 maggio è stata inviata, a firma del sindaco, una mail al settore fauna selvatica della Regione Liguria con la richiesta di presa in carico della segnalazione e l’adozione delle misure necessarie al contenimento dei selvatici”.

“Negli ultimi mesi, la situazione dei cinghiali in ambito cittadino è divenuta una costante e che gli animali, nel loro cercare cibo, abbattono i bidoncini del conferimento della frazione di umido e di conseguenza, spargono il contenuto per il selciato, alla mercè di altri animali infestanti, oltre che rendere pericoloso il transito veicolare per la presenza dei contenitori. Dopo numerose lamentele e segnalazioni dei cittadini che abitano nelle zone più decentrate, i bidoncini per la raccolta della frazione dell’umido sono stati oggetto di intervento per la chiusura degli stessi all’interno di apposti ‘recinti’ in metallo, impedendo di fatto il ribaltamento degli stessi da parte degli ungulati. Ma nelle vie cittadine, dove vi è il bidoncino della frazione dell’umido di prossimità, non sempre è possibile costruire un ‘recinto’ per il contenimento degli stessi”.

“I cittadini non si sentono sicuri di uscire di casa con il proprio animale domestico o di fare una passeggiata dopo cena per paura di incontrare non solo un singolo cinghiale, ma diversi esemplari, che potrebbero recare serie lesioni ai nostri concittadini e ai nostri ospiti, visto l’imminente inizio della stagione turistica e visto che non appare più assicurata la sicurezza della viabilità cittadina”.

Per questi motivi, i consiglieri interpellano il sindaco per chiedere: “Dopo la nota inviata alla Regione Liguria è stata presa qualche altra iniziativa, affinchè gli organi competenti prendano atto della situazione non più gestibile degli ungulati per le vie cittadine? Quali interventi pensa il sindaco di intraprendere per rendere sicure le vie del paese, durante le ore serali e notturne, in particolare per i cittadini che devono portare i propri animali domestici fuori casa o che vogliano fare una passeggiata serale, oltre che mettere all’attenzione chi verrà a trascorrere le proprie vacanze nel nostro territorio? Quali interventi, pensa di mettere in atto, l’assessore all’ambiente Peluffo, per evitare che i cinghiali siano attratti dalla presenza dei bidoncini della frazione dell’umido, di peso modesto, affinchè non li abbattano? Sarebbe auspicabile, la presenza di contenitori della frazione dell’umido di prossimità, per zona, simili a quelli per la raccolta della frazione della plastica o del vetro. Quali interventi, pensa di attuare per evitare che gatti, topi e gabbiani, possano accedere ai sacchi della frazione dell’indifferenziata delle zone a monte della circonvallazione, che i cittadini devono lasciare la domenica sera i sacchi fuori casa?”.

E ancora chiedono “all’assessore alla sanità territoriale Schoepf quali risvolti sanitari potrebbero nascere dalla continua presenza di cinghiali nelle vie del paese, e quali malattie potrebbero trasmettere i roditori che si cibano del materiale fuoriuscito dai bidoncini, e quali i risvolti sanitari in caso di attacco di un cinghiale ad una persona o ad un animale domestico?”.