Spettacoli ed esibizioni sportive: sabato 1 giugno Borghetto festeggia la “Giornata dello Sport”

Borghetto Santo Spirito. Si rinnova a Borghetto S. Spirito l’appuntamento con la Giornata dello Sport, un grande teatro animato di spettacoli ed esibizioni sportive, un importante veicolo di diffusione dei valori positivi del mondo sportivo, realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Val Varatella e le Associazioni Sportive del comprensorio, che si svolgerà in due giornate, giovedì 30 maggio e sabato 1 giugno, all’insegna dello sport e del benessere.

Giovedì 30 maggio alle ore 8:15, l’appuntamento è presso l’area sportiva di Via Trilussa. Protagonisti saranno gli alunni della scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo grado e i bambini della Scuola d’Infanzia di Borghetto Santo Spirito. L’evento sportivo sarà l’occasione per provare le più svariate discipline sportive e molti giochi, in un clima di sano divertimento.

Sabato 1 giugno la grande festa dello sport si svolgerà sul Lungomare di Borghetto S. Spirito, dalle 10.00 alle 14:00 e darà a tutti, ai giovani, ma non solo, la possibilità di avvicinare e conoscere meglio svariate discipline.

Un’intera giornata dedicata allo sport in ogni sua forma e al divertimento all’aria aperta, che si aprirà con i saluti delle autorità e proseguirà, in un incontro tra sport e mare, con la consegna della Bandiera blu 2024 FEE agli stabilimenti balneari.

Le aree interessate dall’evento saranno Piazza Marinai d’Italia, Molo Rosa dei venti e Lungomare Matteotti con le esibizioni di tennis, ginnastica, Qi Gong e Tai Ji, bocce, vela, windsurf, basket, atletica, arrampicata.

Anche per quest’anno ci sarà la possibilità di partecipare gratuitamente ad una camminata in “armonia” sul Monte Piccaro, promossa dall’Asd Runenrs for Autism con partenza alle ore 10.00 da Piazza Marinai d’Italia.

Saranno inoltre allestiti alcuni stand informativi e dimostrativi da parte della Pubblica Assistenza Croce Bianca, della Protezione Civile. Ospite speciale dell’intero evento sarà Vittorio Brumotti, personaggio televisivo noto per le sue straordinarie incursioni sulle due ruote in programmi cult come “Striscia la notizia”. A partire dalle ore 11.30 su Piazza Marinai d’Italia, con la sua inseparabile bike effettuerà, insieme al suo team, spettacoli acrobatici e performance atletiche Entrato per ben 10 volte nel Guinness dei Primati è l’inventore del Road bike Freestyle, con cui compie le sue evoluzioni in sella ad una normale bici da corsa.

“L’intensa e preziosa sinergia che si è creata tra l’Amministrazione comunale e le numerose associazioni sportive del territorio che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, sono l’ingrediente vincente per realizzare un evento sportivo di importante richiamo per giovani e giovanissimi. Ringraziamo tutte le Associazioni sportive che hanno aderito con slancio a questa iniziativa, che vuole coniugare sport, benessere e promozione del nostro territorio. Un grazie anche alla Polizia Locale, alla Protezione civile e alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito, che danno il proprio contributo per la buona riuscita di questa manifestazione”, fanno sapere l’assessore alla Pubblica Istruzione e allo Sport Carla Celeste Lo Presti e l’assessore alla Cultura e Turismo Carolina Bongiorni.