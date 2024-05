Smantellato il Club Nautico di Celle: ma c’è una soluzione per far sopravvivere la sede dell’associazione

Celle Ligure. “Con il cuore pesante, comunichiamo che è stata abbattuta la struttura a sbalzo della nostra sede”. Ecco il messaggio del Club Nautico che, al momento una sede non l’ha più, ma può contare di costruirne una nuova. Molti gli appelli per fare in modo di non cancellare quella storica, sotto la passeggiata a mare.

“Dopo mesi di tentativi per avere un dialogo, grazie al successo della nostra campagna mediatica – sottolineano – finalmente il comune di Celle Ligure ci ha proposto un’ alternativa, ovvero la realizzazione di un impalcato in legno sulla spiaggia a circa un metro di altezza”.

“Cercheremo in ogni modo – continuano – di trovare la soluzione più agevole per salvare la prossima stagione, sperando di riuscire a collaborare con il comune per costruire una nuova struttura che possa in qualche modo resistere alle mareggiate estive”.

Per salvare la sede del Club una grande raccolta di firme iniziata nelle scorse settimane. “Ci avete supportato in tantissimi, più di duemila, e forti del vostro sostegno ce la metteremo tutta per salvare la stagione estiva”.