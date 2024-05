Side di danza, masterclass e un laboratorio coreografico: al Chiabrera la seconda edizione del Savona International Dance Competition

Savona. Il 12 maggio dalle 14, nella prestigiosa cornice del Teatro Chiabrera di Savona, si svolgerà la seconda edizione del Savona International Dance Competition che torna dopo lo straordinario successo dello scorso anno che ha avuto la partecipazione di più di 250 ballerini che si sono avvicendati sul palco del teatro, provenienti da tutta Italia.

In questa seconda edizione, impreziosita da una giuria internazionale, si sottolinea la partecipazione anche di gruppi provenienti dall’estero che si sfideranno nelle diverse categorie e nei diversi stili di danza. Una occasione di scontro e di confronto come nei migliori talent show. Non mancano anche occasioni di studio ad altissimo livello con le masterclass in palcoscenico di danza classica e di laboratorio coreografico per la danza contemporanea.

L’organizzazione, per la prima volta in un concorso internazionale, ha deciso di inserire nel regolamento la categoria Inclusive Dance Theatre, grazie alla collaborazione dell’associazione Seconda Stella a destra che garantirà la partecipazione dei propri straordinari atleti all’interno di una manifestazione sempre più inclusiva.

“Savona International Dance Competition è un progetto internazionale che recupera e condensa preziose collaborazioni espressioni di creatività che si inseriscono nel percorso di Savona candidata a capitale italiana della cultura – dichiara la responsabile dell’organizzazione dell’evento Cristiana Rossi – In questa edizione convergeranno a Savona nomi famosissimi di Direttori di teatro internazionali per un percorso artistico di altissimo livello. Anche quest’anno, il direttore artistico sarà Mauro Astolfi, uno degli autori più rappresentativi della scena contemporanea europea. La giuria internazionale sarà composta dall’etoile Laura Comi, già direttrice della scuola di danza del teatro dell’opera di Roma, Ricardo Fernando, direttore artistico di Staatstheater Augsburg, Natalie Wagner direttore artistico teatro Landesbuhnen e Manuela Verna prestigiosa organizzatrice e direttrice artistica di eventi di danza e teatro”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Savona, coordinato da Daniele Petrocca presidente provinciale Us Acli e supporta l’associazione La Scuola di Atene.

“Siamo felici di ospitare la seconda edizione di questa prestigiosa manifestazione che può essere il primo passo per inserire Savona nel circuito dei grandi eventi coreutici che al momento non coinvolgono la nostra città. – dichiarano il vice sindaco Elisa di Padova e l’assessore allo sport Francesco Rossello – Auspichiamo che la presenza di Mauro Astolfi e di una giuria di tale prestigio siano il viatico per costruire un progetto che possa essere inserito nel dossier di candidatura a capitale italiana della cultura. Da questo punto di vista è di grande valore la presenza dell’Associazione Seconda stella a destra perché promuove la vera inclusività che è quella che unisce le diverse abilità facendole crescere assieme”.