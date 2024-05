Service “Occhiali Usati”, il Lions Club Loano Doria promosso Sostenitore Gold 2023-2024

Loano. Grande soddisfazione ed orgoglio per il Lions Club Loano Doria che nel mese di aprile 2024 ha ricevuto il titolo di “Club Sostenitore Gold 2023-2024” per il Service Internazionale di raccolta “Occhiali usati”.

Il prestigioso riconoscimento è stato comunicato dal Presidente del Centro Italiano Lions per Vista ed Occhiali Usati con sede a Chivasso (che è uno dei venti Centri Lions che nel mondo si occupano di raccogliere e trasformare occhiali usati da donare) – Mauro Imbrenda – che ha ufficialmente ringraziato il Club per l’ottimo lavoro svolto, contribuendo a migliorare la qualità di vita di chi si trova in difficoltà.

Il Service a cura del Centro Italiano Lions “Raccolta occhiali usati”, costituito vent’anni or sono ha permesso di raccogliere migliaia di occhiali usati in tutta Italia tramite il “Progetto Italia”, di rielaborarli selezionandoli, lavandoli, catalogandoli e spedendoli nei paesi destinatari di tali interventi.

Non solo raccolta di occhiali usati, quindi ma destinazione di fondi raccolti tramite diverse iniziative mirati a potenziare il laboratorio che si occupa degli occhiali da trasformare. Gli occhiali usati che i Lions raccolgono in Italia, aiutano due milioni di persone.