Serie D, Vado: mister Cottafava non è più l’allenatore rossoblù

Il Vado cambierà allenatore. Il club rossoblù ha infatti diramato poco fa una nota in cui ringrazia il tecnico Marcello Cottafava per il lavoro svolto e la fine del rapporto tra le due parti.

Cottafava era subentrato dopo poche giornate a mister Mancini. Ha conquistato all’ultima giornata l’accesso ai playoff. Un buon rendimento in campionato anche se senza, forse, i picchi sperati per una squadra che ai playoff si è dimostrata micidiale. Come lo scorso anno, infatti, due vittorie in trasferta (semifinale e finale) e vittoria degli spareggi promozione, anche se solo sulla carta.

La nota del club rossoblù

Il Vado F.C. comunica l’interruzione del rapporto di lavoro con Mister Marcello Cottafava ed il Preparatore Atletico Mourad Ayachi. Tutta la Società li vuole ringraziare per il lavoro svolto sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista morale raggiungendo un risultato importante. Augurandogli il proseguo di Buon Lavoro e di successo Un Ringraziamento da Luca Tarabotto e da tutta la Società”.