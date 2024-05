Serie D, Vado: il nuovo tecnico è Silvestro De Lucia

Il Vado non ha perso tempo. A poche ore dal comunicato con cui il club ringraziava Cottafava, ecco il nome del nuovo allenatore. I rossoblù saranno guidati da Silvestro De Lucia.

Conosciuto come “silver” nell’ambiente, è stato lanciato come allenatore da Marco Pirovano, che ne aveva visto le potenzialità già quando era suo giocatore e lo aveva scelto per sostituirlo alla guida del Campomorone Sant’Olcese in Eccellenza.

Dopo l’esperienza nel massimo campionato regionale, De Lucia si è spostato al Sestri Levante. Nel club corsaro ha allenato l’Under 17.

Ecco la nota del club e lo staff con cui lavorerà il nuovo mister rossoblù.

Il Vado F.C. Comunica che il nuovo allenatore della prossima stagione sarà Silvestro De Lucia(Silver) accompagnato dal suo Staff composto da

Francesco Montemagno – Collaboratore Tecnico

Francesco Rizzo – Preparatore Atletico

Ne diamo il benvenuto!”