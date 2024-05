Serie D. Santi Cosenza lascia l’Albenga: “Dopo la firma non sarò più il presidente del club”

Albenga. E’ ormai nell’aria da tempo che nei dintorni del Riva stiano per cambiare le cose. Non è infatti più soltanto una voce che, il presidente del club bianconero Santi Cosenza, stia cercando nuovi volti per dare continuità al progetto Albenga, soprattutto dopo le dimissioni di Bottega. Il numero uno ingauno aveva sempre parlato di figure che potessero affiancarlo ma, nella giornata di oggi, ha preannunciato a sorpresa le proprie dimissioni.

Oggi c’è stato un incontro al Riva tra i nuovi membri che subentreranno al suo posto e la squadra. Ci si aspetta un meeting, probabilmente settimana prossima, dove si conosceranno meglio le sue scelte e soprattutto i nomi di questi nuovi investitori.

Questa separazione è stata comunque presa a malincuore: “Si vedrà se potrò affiancarli in un qualche modo, ma dopo la firma non sarò più il Presidente dell’US Albenga – inizia Santi Cosenza -. Non sarebbe la mia Albenga. Ormai conosco bene la città e, se ritengono di avere bisogno di aiuto, possono contare sul mio supporto. Questa scelta è stata maturata già a trattativa in corso. Queste persone saranno sicuramente all’altezza, ma vediamo il calcio in modo diverso. Sono certo che, nonostante questi punti, questa cordata porterà tanta tranquillità e professionalità”.

La firma sembra quindi essere vicinissima: “Oggi ho mandato la nuova società ad interfacciarsi con la squadra. Lunedì poi ci sarà un confronto più approfondito con ogni giocatore grazie all’aiuto del dirigente Virdis anche per la conferma del prossimo Ds e dei punti per la stagione futura”.