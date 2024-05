Serie D. Il Vado batte il Città di Varese e torna in finale playoff

Varese. E’ grande festa allo stadio Franco Ossola di Varese dove la squadra di Marcello Cottafava, vincendo di misura grazie ad un gol nel primo tempo, si qualifica per il secondo anno consecutivo in finale playoff. Il gol di Valagussa al ventesimo minuto pesa e non poco, siccome fa da spartiacque per una stagione che, sul finale, potrebbe spazzare via i cattivi ricordi di una stagione non iniziata nel migliore dei modi.

Manca solamente ancora un piccolo passo per ripetere ciò che di bello era stato fatto lo scorso anno, la squadra vadese dovrà scontrarsi con il Chisola per chiudere la pratica e provare ad approdare in Serie C.

Ecco le formazioni della semifinale Città di Varese vs Vado:

Città di Varese: 12 Ferrari, 6 Vitofrancesco, 37 Colombo, 27 Cottarelli, 19 Molinari, 21 Zazzi, 16 Palazzolo, 11 Perissinotto, 70 Stampi, 33 Di Maira, 9 Banfi. A disposizione: 22 Cassano, 14 Musumeci, 10 Furlan, 7 Ortelli, 5 Mandelli, 28 Bernacchi, 17 Liberati, 24 Baldaro, 8 Malinverno. Allenatore: Corrado Cotta.

Vado: 22 Fresia, 2 Codutti, 5 Mikhaylovskiy, 7 Capra, 8 Dodaro, 9 Lo Bosco, 10 Donaggio, 23 Ferrieri, 25 Peretti, 26 Valagussa, 28 Spanu. A disposizione: 12 Grenna, 6 Cenci, 11 Merkaj, 13 Manes, 17 Opoku, 19 Mele, 20 Fatnassi, 24 Corsa, 30 Pera. Allenatore: Marcello Cottafava.