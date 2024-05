Serie D, Albenga. L’identikit dei nuovi dirigenti del club

Albenga. Dopo la giornata di oggi, i tifosi ingauni hanno conosciuto i nomi di tre soci del club. Tre cariche molto importanti siccome si parla del presidente onorario, vice presidente esecutivo e del consigliere con delega alle Istituzioni.

Per adesso non si sono ancora fatti conoscere a ‘tu per tu’ con il pubblico ma, con una nota della società uscità quest’oggi sui vari profili social, ci si aspetta al più presto una conferenza stampa di presentazione.

Probabilmente, altri nomi arriveranno nei prossimi giorni per delineare ancora di più tutta la futura guida del club ingauno, contando che la figura di Francesco Virdis sarà sempre all’interno della società ingauna.

Nel frattempo, andiamo a conoscere più da vicino le tre figure presentate oggi dal club bianconero, provando a tracciare un identikit di ciascuno grazie alle informazioni fornite dal web.

Il Presidente Onorario sarà Gianfranco Moro. Su di lui non abbiamo trovato informazioni utili per il momento, se non che viene da Como. Ulteriori dettagli usciranno a breve.

Il Vice Presidente Esecutivo sarà Christian Candela. Di Milano, non abbiamo trovato, stando alle ricerche, riscontro di un suo passato calcistico, sia dentro che fuori dal campo come figura dirigenziale. E’ un imprenditore e Dott. Commercialista, oltre ad essere Managing Partner dello Studio Candela, studio che offre servizi specializzati in finanza e organizzazione aziendale. Sarebbe quindi la prima mansione per lui in un club calcistico, almeno per quanto risulta essere emerso dalle ricerche web.

L’ultima figura svelata invece, il Consigliere con delega alle Istituzioni, sarà l’avvocato Ivano Natoli. Laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, anche per lui sembra essere la prima carica all’interno del mondo del calcio. E’ un avvocato specializzato in diritto penale, svolgendo procedimenti sia per privati che per società.

Stando ai vari rumors che sono circolati in queste settimane, potrebbero esserci altri soggetti che saranno parte integrante di quello che pare essere un primo abbozzo di un organigramma più complesso.